“Bộ não sáng tạo” của Arsenal, Zubimendi thay Odegaard dẫn dắt hàng công

Chiến thắng 2-0 trước West Ham ở vòng 7 Premier League tưởng như đã khép lại một tuần hoàn hảo với Arsenal. 3 điểm trọn vẹn, lối chơi thuyết phục, hàng thủ giữ sạch lưới, tất cả đều đúng với hình ảnh một ứng viên vô địch đang hồi sinh mạnh mẽ dưới tay Arteta. Tuy nhiên, niềm vui không hề trọn vẹn với người hâm mộ “Pháo thủ” khi cả hai tiền vệ trụ cột, Martin Odegaard và Declan Rice, đều gặp vấn đề về thể trạng.

Odegaard liên tiếp dính chấn thương chỉ trong thời gian ngắn.

Vận xui chưa thôi buông tha Odegaard

Trong khi tình hình của Rice vẫn chưa được Arsenal công bố cụ thể, thì vào tối 5/10, trang chủ của đội bóng Bắc London phát đi thông báo khiến người hâm mộ phải chết lặng: đội trưởng Odegaard dính chấn thương dây chằng chéo giữa đầu gối trái sau trận đấu với West Ham. Chấn thương này buộc anh phải rút lui khỏi danh sách triệu tập đội tuyển Na Uy cho loạt trận quốc tế tháng 10 và sẽ phải ở lại trung tâm huấn luyện Sobha Realty để điều trị, theo dõi tiến triển trong những tuần tới.

Mức độ nghiêm trọng của tổn thương chưa được tiết lộ, nhưng riêng cụm từ “dây chằng chéo” đã đủ khiến cổ động viên bất an. Đây là loại chấn thương ám ảnh với bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào, thường đòi hỏi thời gian hồi phục dài và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến phong độ.

Với Arsenal, đây rõ ràng là hung tin. Không chỉ bởi Odegaard là đội trưởng, mà còn vì anh đang trong giai đoạn đạt phong độ cao nhất kể từ đầu mùa. Sau khởi đầu có phần chậm chạp, tiền vệ người Na Uy dần lấy lại cảm hứng, kịp để lại dấu ấn đậm nét với 2 pha kiến tạo liên tiếp trong các trận gặp Newcastle United tại Premier League và Olympiakos ở Champions League. Anh không chỉ là “bộ não sáng tạo” mà còn là cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công, người khơi nguồn cho những pha tấn công mang đậm bản sắc Arsenal.

Không còn số 10 chất lượng cao

Nếu mất Rice, Arteta vẫn có thể tạm yên tâm phần nào khi Mikel Merino, hoàn toàn đủ khả năng gánh vác vai trò tiền vệ trung tâm lệch trái. Nhưng với Odegaard, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Anh là “nhạc trưởng” mẫu mực, người điều tiết nhịp độ, cầm nhịp lối chơi và tạo ra khác biệt từ những khoảnh khắc tưởng chừng không có gì nguy hiểm. Thay thế một cá nhân như vậy chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, dù trong tay Arteta vẫn còn những phương án như Ethan Nwaneri hay Eberechi Eze.

Tuy nhiên, Nwaneri vẫn chỉ là viên ngọc thô. Ở tuổi 18, tiền vệ trẻ người Anh khó có thể chịu nổi áp lực của những sân chơi khốc liệt như Premier League hay Champions League, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều phải trả giá.

Còn Eze, vấn đề không nằm ở tuổi tác hay đẳng cấp mà là sự tương thích trong lối chơi. Ở Crystal Palace, anh từng chơi rất hay trong vai trò “số 10”, nhưng phong cách của Eze mang màu sắc hoàn toàn khác Odegaard. Nếu đội trưởng người Na Uy là hiện thân của cụm từ "tinh tế", dùng nhãn quan và khả năng chọn vị trí để mở khóa hàng thủ, thì Eze thiên về sức mạnh, khả năng rê dắt và đột phá trực diện.

Eze thường có xu hướng hoạt động ở trung lộ, nơi Viktor Gyökeres, trung phong chủ lực của Arsenal cũng chiếm lĩnh. Điều này khiến khu vực giữa sân dễ bị “chồng chéo”, làm giảm tính kết nối trong những pha tấn công.

Không những vậy, khi Eze có xu hướng cầm bóng nhiều ở trung lộ, hai cánh của Arsenal, đặc biệt là hành lang phải với Bukayo Saka, dễ rơi vào tình cảnh “đói bóng”. Sự ăn ý giữa Odegaard và Saka luôn là một trong những "vũ khí" lợi hại nhất của Arsenal dưới thời Arteta, với các pha phối hợp tam giác đầy ngẫu hứng. Nhưng khi Eze đảm nhận vị trí này, nhịp chơi ấy dường như biến mất.

Eze cần thêm thời gian để hòa nhịp cùng hàng công Arsenal.

Bởi vậy, dù sở hữu kỹ thuật cá nhân xuất sắc, Eze vẫn chưa thể hòa nhịp hoàn toàn với hệ thống của Arteta. Trong các trận đấu được thử sức ở vị trí số 10, anh thường xuyên tỏ ra lạc lõng, di chuyển thiếu liên kết và khiến hàng công của Arsenal gặp bế tắc.

Zubimendi sẽ cáng đáng thay Odegaard

Tuy nhiên, sau chiến thắng West Ham, Arteta lại có lý do để bình tâm phần nào. Bởi khi Odegaard cần nghỉ ngơi, sức sáng tạo của Arsenal vẫn sẽ được duy trì, nhưng họ không hoàn toàn phụ thuộc bất kỳ ngôi sao tấn công nào. Trái tim mới của đội bóng trong giai đoạn tới có thể là cái tên gây bất ngờ, Martin Zubimendi.

Zubimendi vốn được biết đến như một tiền vệ phòng ngự kiểu mẫu, người làm nền hơn là ngôi sao. Pep Guardiola từng nói: “Một tiền vệ trụ không được phép nổi bật trong trận đấu, nếu cậu ấy là tâm điểm, đội bóng ấy có vấn đề”. Nhưng tại sân Emirates, cầu thủ người Tây Ban Nha đang chứng minh điều ngược lại.

Ở tuổi 26, Zubimendi thi đấu lặng lẽ nhưng hiệu quả. Anh giữ vị trí thấp nhất nơi hàng tiền vệ, điều phối bóng, điều chỉnh nhịp độ và hỗ trợ phòng ngự. Dưới bàn tay của Arteta, Zubimendi và Declan Rice luân phiên hoán đổi vai trò, khi người này lùi sâu tổ chức, người kia dâng cao tạo áp lực. Cấu trúc này giúp Arsenal trở nên linh hoạt.

Giai đoạn còn thi đấu tại Real Sociedad, người ta chỉ thấy Zubimendi đứng gần hàng hậu vệ để tịnh tiến bóng. Nhưng ở Arsenal, anh nhiều lần xuất hiện trong vòng cấm đối phương, đóng vai “mũi tên bạc” từ tuyến hai. Không ít lần mùa này, chính những pha băng lên bất ngờ của Zubimendi đã mở ra khoảng trống cho đồng đội, hoặc trực tiếp tạo cơ hội ăn bàn.

Zubimendi sẵn sàng thay thế Odegaard dẫn dắt Arsenal.

"Vũ khí" mới của "Pháo thủ"

Đặc biệt, khả năng chuyền dài và rót bóng chính xác của Zubimendi đang trở thành "vũ khí" mới. Trong trận gặp West Ham, anh có 2 pha chọc khe mang tính quyết định. Đầu tiên là đường chuyền xuyên tuyến cho Eze xâm nhập vòng cấm dứt điểm, dẫn đến bàn mở tỷ số của Declan Rice sau pha cản phá của thủ môn Alphonso Areola. Sang hiệp hai, anh lại tạo ra tình huống rót bóng đầy cảm giác cho Jurrien Timber băng xuống, buộc Malick Diouf phạm lỗi và mang về quả phạt đền giúp Saka ấn định chiến thắng 2-0.

Trước đó, ở trận gặp Newcastle, Zubimendi từng có pha “rót bóng đầy kỹ nghệ” tương tự cho Timber đánh đầu, nhưng Nick Pope đã xuất sắc cản phá. Điều đáng nói là, kể từ khi Zubimendi vào sân thay Odegaard, lối chơi của Arsenal như lột xác, bóng được luân chuyển thanh thoát, mạch tấn công rõ ràng.

Theo thống kê, Zubimendi cũng thực hiện 4 đường chuyền hướng vào vòng cấm West Ham, con số ngang bằng với những gì Odegaard hay Eze tạo ra, dù anh chơi thấp hơn.

Số phút thi đấu 60 Bàn thắng 0 Kiến tạo 0 Số lần chạm bóng 81 Chuyền bóng thành công 69/73 (tỷ lệ thành công 95%) Chuyền bóng đột biến 1 Chuyền dài 5/5 Thắng tranh chấp tay đôi 5/6 Đánh chặn 3 Tắc bóng 5 Điểm số Sofascore chấm 7.8

Thống kê của Zubimendi trước West Ham

Mùa trước, khi Odegaard dính chấn thương dài hạn, Arsenal lao đao thấy rõ. Hệ thống vận hành rối loạn, Arteta thử đủ mọi phương án, từ Nwaneri, Leandro Trossard, Kai Havertz đến cả Mikel Merino, nhưng không ai có thể tái hiện khả năng tổ chức và kiểm soát trận đấu như đội trưởng người Na Uy. “Pháo thủ” khi ấy đánh mất bản sắc, bị động trong những pha triển khai bóng và đánh rơi nhiều điểm số đáng tiếc.

Nhưng mùa này, với Zubimendi, Arsenal chứng minh sức sống mới của hàng tiền vệ. Anh không chỉ là “người gánh đỡ” phần việc cho Rice, mà còn là cầu thủ có đủ tố chất chiến thuật, sự thông minh và bản lĩnh để cầm nhịp cả một tập thể. Trong khi Odegaard cần thời gian hồi phục, Arteta hoàn toàn có thể tạm yên tâm rằng lối chơi của đội bóng vẫn được duy trì ở mức cao nhất.