Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Malaysia: Chờ màn thị uy sức mạnh (SEA Games)

SEA Games | 18h30, 5/12 | ĐT nữ Việt Nam 0 - 0 ĐT nữ Malaysia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Malaysia ĐT nữ Malaysia Điểm Kim Thanh Hoàng Thị Loan Diễm My Thu Thảo Trần Thị Thu Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Vạn Bích Thùy Thái Thị Thảo Hải Yến Huỳnh Như Điểm Ezza Ashikin Amurah Rahman Juliana Barek Siti Nurfaizah Tegen Butler Jaciah Jumilis Najwa Irdina Lyana Sober Haindee Mosroh Dian Adilah Intan Sarah Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Việt Nam ĐT nữ Việt Nam ĐT nữ Malaysia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Vạn, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Huỳnh Như Ezza Ashikin, Amurah Rahman, Juliana Barek, Siti Nurfaizah, Tegen Butler, Jaciah Jumilis, Najwa Irdina, Lyana Sober, Haindee Mosroh, Dian Adilah, Intan Sarah

Mục tiêu thắng đậm

ĐT nữ Việt Nam bước vào SEA Games 33 với kỳ vọng bảo vệ ngôi hậu tại đại hội thể thao Đông Nam Á. Việc nằm cùng bảng với 2/3 đối thủ được đánh giá cao là Philippines và Myanmar khiến mỗi trận đấu đều mang tính quyết định. Vì vậy, ngay trong màn ra quân gặp ĐT nữ Malaysia, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung buộc phải hướng đến mục tiêu tối thượng là thắng đậm để tạo lợi thế về hiệu số.

ĐT nữ Malaysia vốn được đánh giá là đội yếu nhất bảng. Ngay cả khi sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, các cô gái Malaysia vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu khu vực. Trước đối thủ bị đánh giá thấp như vậy, nhiệm vụ của ĐT nữ Việt Nam không chỉ là giành 3 điểm.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn