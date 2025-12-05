Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Malaysia: Chờ màn thị uy sức mạnh (SEA Games)
(18h30, 5/12, bảng B bóng đá nữ SEA Games 33) ĐKVĐ ĐT nữ Việt Nam sẽ hướng đến chiến thắng đậm trước ĐT nữ Malaysia bị đánh giá yếu nhất bảng.
SEA Games | 18h30, 5/12 |
Điểm
Kim Thanh
Hoàng Thị Loan
Diễm My
Thu Thảo
Trần Thị Thu
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Vạn
Bích Thùy
Thái Thị Thảo
Hải Yến
Huỳnh Như
Điểm
Ezza Ashikin
Amurah Rahman
Juliana Barek
Siti Nurfaizah
Tegen Butler
Jaciah Jumilis
Najwa Irdina
Lyana Sober
Haindee Mosroh
Dian Adilah
Intan Sarah
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Mục tiêu thắng đậm
ĐT nữ Việt Nam bước vào SEA Games 33 với kỳ vọng bảo vệ ngôi hậu tại đại hội thể thao Đông Nam Á. Việc nằm cùng bảng với 2/3 đối thủ được đánh giá cao là Philippines và Myanmar khiến mỗi trận đấu đều mang tính quyết định. Vì vậy, ngay trong màn ra quân gặp ĐT nữ Malaysia, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung buộc phải hướng đến mục tiêu tối thượng là thắng đậm để tạo lợi thế về hiệu số.
ĐT nữ Malaysia vốn được đánh giá là đội yếu nhất bảng. Ngay cả khi sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, các cô gái Malaysia vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu khu vực. Trước đối thủ bị đánh giá thấp như vậy, nhiệm vụ của ĐT nữ Việt Nam không chỉ là giành 3 điểm.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/12/2025 12:20 PM (GMT+7)