Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Malaysia: Chờ màn thị uy sức mạnh (SEA Games)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay SEA Games 33 Đội tuyển nữ Việt Nam

(18h30, 5/12, bảng B bóng đá nữ SEA Games 33) ĐKVĐ ĐT nữ Việt Nam sẽ hướng đến chiến thắng đậm trước ĐT nữ Malaysia bị đánh giá yếu nhất bảng.

SEA Games | 18h30, 5/12 |

ĐT nữ Việt Nam
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Malaysia: Chờ màn thị uy sức mạnh (SEA Games) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Malaysia: Chờ màn thị uy sức mạnh (SEA Games) - 1
ĐT nữ Malaysia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Malaysia: Chờ màn thị uy sức mạnh (SEA Games) - 1
Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Vạn, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Huỳnh Như
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Malaysia: Chờ màn thị uy sức mạnh (SEA Games) - 1
Ezza Ashikin, Amurah Rahman, Juliana Barek, Siti Nurfaizah, Tegen Butler, Jaciah Jumilis, Najwa Irdina, Lyana Sober, Haindee Mosroh, Dian Adilah, Intan Sarah

Mục tiêu thắng đậm

ĐT nữ Việt Nam bước vào SEA Games 33 với kỳ vọng bảo vệ ngôi hậu tại đại hội thể thao Đông Nam Á. Việc nằm cùng bảng với 2/3 đối thủ được đánh giá cao là Philippines và Myanmar khiến mỗi trận đấu đều mang tính quyết định. Vì vậy, ngay trong màn ra quân gặp ĐT nữ Malaysia, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung buộc phải hướng đến mục tiêu tối thượng là thắng đậm để tạo lợi thế về hiệu số.

ĐT nữ Malaysia vốn được đánh giá là đội yếu nhất bảng. Ngay cả khi sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, các cô gái Malaysia vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu khu vực. Trước đối thủ bị đánh giá thấp như vậy, nhiệm vụ của ĐT nữ Việt Nam không chỉ là giành 3 điểm.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

05/12/2025 12:20 PM (GMT+7)
