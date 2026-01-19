Thủ môn Trung Kiên tôn trọng “người nhện” Li Hao của U23 Trung Quốc, nhưng không sợ

⚽ Tinh thần U23 Việt Nam lên cao trước ngưỡng cửa lịch sử

Trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc (22h30 ngày 20/1), thủ môn Trần Trung Kiên bất ngờ được toàn đội cử đi tham dự họp báo cùng HLV trưởng Kim Sang Sik chiều ngày 19/1. Thủ môn thuộc biên chế HAGL cho biết toàn đội U23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tinh thần lẫn chuyên môn.

Thủ thành Trung Kiên dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của Li Hao bên phía U23 Trung Quốc.

Người gác đền sinh năm 2003 nhấn mạnh quyết tâm thi đấu với hơn 100% khả năng để hướng tới chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở một giải đấu chính thức cấp châu lục, qua đó mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

“Trước khi bước vào trận bán kết, tôi và toàn đội đang có tinh thần rất tốt, tập trung tối đa để tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Tất cả sẽ thi đấu với hơn 100% sức lực, cố gắng giành chiến thắng để dành tặng người hâm mộ bóng đá Việt Nam”, Trung Kiên chia sẻ.

⚽ Trung Kiên đánh giá cao thủ môn Li Hao: ‘Hoàn thiện mọi kỹ năng’

Đáng chú ý, thủ môn số 1 của U23 Việt Nam dành nhiều lời khen cho Li Hao, người đang gây sốt trong màu áo U23 Trung Quốc với chuỗi 4 trận giữ sạch lưới tại giải. “Thi đấu 4 trận ở một giải đấu cấp độ châu Á là điều vô cùng khó khăn, nhưng Li Hao chưa để thủng lưới bàn nào.

Đó là thành tích rất đáng ghi nhận. Tôi nghĩ Li Hao là một thủ môn giỏi, hoàn thiện mọi kỹ năng”, Trung Kiên thẳng thắn nói về người đồng nghiệp bên kia “chiến tuyến”. Lời đánh giá của Trung Kiên cho thấy sự tôn trọng dành cho đối thủ, đồng thời phản ánh đúng thực tế khi Li Hao đang được xem là chốt chặn đáng tin cậy bậc nhất của U23 Trung Quốc tại giải năm nay.

Nói về bản thân, Trần Trung Kiên cho biết anh không đặt nặng việc so sánh với các thủ môn khác, mà chỉ tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình trong từng trận đấu. “Cá nhân tôi luôn thi đấu bằng tất cả khả năng, giữ sự tập trung cao độ.

Mỗi trận đấu, mỗi đối thủ đều khác nhau nên không thể đánh giá chỉ sau một trận. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tập trung tối đa để hướng đến kết quả tốt nhất ở trận đấu sắp tới”, thủ môn của U23 Việt Nam khẳng định.

Nhắc lại chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc tại giải giao hữu Panda Cup 2025, Trung Kiên cho rằng đối thủ đã tiến bộ rõ rệt so với thời điểm đó: “Khi dự Panda Cup 2025, tôi thấy U23 Trung Quốc là một tập thể gắn kết, mạnh và họ đã cải thiện rất nhiều mặt ở giải đấu này. Trận bán kết sắp tới giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc chắc chắn sẽ rất đáng xem”.

Liu Hao Fan thi đấu ở trận tứ kết giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan.

⚽ Trung vệ Liu Hao Fan: “Vào bán kết là động lực, không còn gánh nặng”

Bên phía U23 Trung Quốc, trung vệ Liu Hao Fan (mới thi đấu tổng cộng 31 phút tại giải) được lựa chọn dự họp báo cùng HLV trưởng thay vì thủ môn Li Hao, tỏ ra vô cùng hào hứng trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam: “Chúng tôi rất hào hứng khi được thi đấu ở trận bán kết. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức mình”.

Trước câu hỏi về sức mạnh hàng công của U23 Việt Nam cũng như tình trạng thể lực chưa hoàn toàn sung mãn từ đầu giải, Liu Hao Fan khẳng định anh không quá lo lắng nhờ sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự đội nhà. “Tôi không quá lo lắng vì hàng phòng ngự của chúng tôi luôn chơi rất vững chắc. Dù là các hậu vệ hay thủ môn Li Hao, tất cả đều thi đấu tốt và rất bình tĩnh”, trung vệ U23 Trung Quốc chia sẻ.

Cầu thủ này cũng cho biết ban huấn luyện đã có những điều chỉnh riêng để anh cải thiện thể lực: “HLV đã cho tôi tập thêm để lấy lại thể trạng, và đến thời điểm này tôi cảm thấy ổn”. Khi được hỏi về áp lực ở vòng bán kết, Liu Hao Fan cho rằng việc tiến sâu tại giải lại giúp các cầu thủ U23 Trung Quốc có tâm lý thoải mái hơn.

“Vào tới bán kết là động lực rất lớn với chúng tôi. Sau tất cả, đội bóng đã đi được đến đây rồi nên không còn gánh nặng nào nữa. Điều quan trọng nhất là ra sân và cống hiến hết mình”, cầu thủ mang áo số 5 của U23 Trung Quốc khẳng định.

Đáng chú ý, Liu Hao Fan cũng hé lộ câu chuyện phía sau quyết định thực hiện cú sút luân lưu đầu tiên trong loạt ‘đấu súng’ căng thẳng ở tứ kết: “Nói không hồi hộp thì là nói dối, chắc chắn là có. Nhưng khi các HLV hỏi ai sẽ thực hiện trước, tôi đã nói để tôi nhận trách nhiệm. Trong tập luyện, chúng tôi đã tập đá luân lưu rất nhiều. Khi bước lên chấm 11m, tôi chỉ nghĩ đến việc dồn hết sức sút vào một góc, không suy nghĩ hay thay đổi gì thêm”.