Thay thế Iran, tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải Tứ hùng Trung Quốc

(NLĐO) - Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thay thế U23 Iran dự giải Tứ hùng CFA Team China U23 tại Tây An (Trung Quốc) từ ngày 25 đến 31-3.

CFA Team China U23 là giải đấu giao hữu quốc tế quen thuộc mà tuyển U23 Việt Nam có 3 lần tham gia tranh tài trước đó. Tuy nhiên, sau khi đoạt hạng Ba Giải U23 châu Á 2026, LĐBĐ Việt Nam (VFF) quyết định không đưa tuyển U23 Việt Nam tham dự CFA Team China U23 năm 2026 hòng tập trung tăng cường lực lượng trẻ lên rèn luyện ở đội tuyển quốc gia.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA), vì bất ổn chính trị trong thời gian qua, đội tuyển U23 Iran sẽ rút lui khỏi giải đấu kỳ này. Vì vậy, CFA đã quyết định mời đội U23 Việt Nam thay thế Iran để tham dự giải CFA Team China International Youth Tournament Xi'an 2026, diễn ra tại Tây An.

Với sự góp mặt của U23 Việt Nam, tổng số đội tham dự giải đấu kỳ này sẽ tiếp tục được duy trì bốn đội, gồm: U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên. 

Giải đấu quốc tế cấp độ B (Tier 2 International Competitions) là dịp giúp các đội tuyển trẻ rà soát lực lượng trước khi hướng đến những mục tiêu quan trọng trong năm 2026.

Theo lịch thi đấu do CFA công bố, các trận đấu sẽ diễn ra vào các ngày 25, 28 và 31-3. U23 Việt Nam sẽ mở màn giải đấu bằng cuộc chạm trán U23 Triều Tiên lúc 15 giờ ngày 25-3. 

Ở lượt trận thứ hai (15 giờ ngày 28-3), U23 Việt Nam so tài U23 Thái Lan và kết thúc giải đấu bằng cuộc đọ sức chủ nhà U23 Trung Quốc lúc 19 giờ 35 ngày 31-3.

-05/03/2026 17:14 PM (GMT+7)
