Nửa kia xinh đẹp của các cầu thủ U23 Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết nguyên đán 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brest vs Olympique Marseille
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Como
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Union Berlin vs Bayer Leverkusen
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Aston Villa vs Leeds United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Chelsea vs Burnley
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Lens vs Monaco
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lecce vs Inter Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Osasuna vs Real Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
RB Leipzig vs Borussia Dortmund
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Newcastle United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Espanyol
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Paris Saint-Germain vs Metz
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Metz - MET Metz
-
Nottingham Forest vs Liverpool
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Napoli
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Barcelona vs Levante
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Parma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Everton vs Manchester United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Thép Xanh Nam Định
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-

Nửa kia xinh đẹp của các cầu thủ U23 Việt Nam

Sự kiện: U23 Việt Nam

Màn tỏa sáng của các cầu thủ U23 Việt Nam trong năm 2025 có sự giúp sức rất to lớn của hậu phương là vợ, bạn gái xinh đẹp.

Thanh Nhàn là một trong những cầu thủ U23 Việt Nam lấy vợ sớm. Bạn đời của tiền đạo PVF-CAND là "hot girl" Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 2004, hiện đang làm nghề kinh doanh online.

Thanh Nhàn là một trong những cầu thủ U23 Việt Nam lấy vợ sớm. Bạn đời của tiền đạo PVF-CAND là "hot girl" Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 2004, hiện đang làm nghề kinh doanh online.

Chuyện tình của Thanh Nhàn và Ngọc Lan bắt đầu từ năm 2022. Cả hai đều quê ở Tây Ninh.

Chuyện tình của Thanh Nhàn và Ngọc Lan bắt đầu từ năm 2022. Cả hai đều quê ở Tây Ninh.

Cô nàng luôn là chỗ dựa giúp chồng yên tâm thi đấu, cống hiến cho bóng đá nước nhà. Cặp đôi hiện có một bé trai rất kháu khỉnh.

Cô nàng luôn là chỗ dựa giúp chồng yên tâm thi đấu, cống hiến cho bóng đá nước nhà. Cặp đôi hiện có một bé trai rất kháu khỉnh.

Ở U23 Việt Nam, Minh Phúc có hậu phương vững chắc là bạn gái xinh đẹp Hoàng Lan Anh, sinh năm 2004. Cô là TikToker được mến mộ với hơn 3,7 triệu người theo dõi.

Ở U23 Việt Nam, Minh Phúc có hậu phương vững chắc là bạn gái xinh đẹp Hoàng Lan Anh, sinh năm 2004. Cô là TikToker được mến mộ với hơn 3,7 triệu người theo dõi.

Cặp đôi thường chia sẻ khoảnh khắc bên nhau trên trang cá nhân.

Cặp đôi thường chia sẻ khoảnh khắc bên nhau trên trang cá nhân.

Trong khi đó, chuyện tình cảm của Trung Kiên được giữ kín. Mới đây, thủ thành U23 Việt Nam đăng ảnh bên bạn gái Nguyễn Ngọc Thiên Thanh, với dòng trạng thái "Có những ngày điều đơn giản nhưng hạnh phúc".

Trong khi đó, chuyện tình cảm của Trung Kiên được giữ kín. Mới đây, thủ thành U23 Việt Nam đăng ảnh bên bạn gái Nguyễn Ngọc Thiên Thanh, với dòng trạng thái "Có những ngày điều đơn giản nhưng hạnh phúc".

Trung Kiên hiện đang khoác áo CLB HAGL, là thủ thành bắt chính 5/6 trận ở VCK U23 châu Á 2026. Còn "hotgirl" Thiên Thanh sinh sống ở TP.HCM, sở hữu sắc đẹp và vóc dáng chuẩn như người mẫu.

Trung Kiên hiện đang khoác áo CLB HAGL, là thủ thành bắt chính 5/6 trận ở VCK U23 châu Á 2026. Còn "hotgirl" Thiên Thanh sinh sống ở TP.HCM, sở hữu sắc đẹp và vóc dáng chuẩn như người mẫu.

Trong số các cầu thủ U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang cũng là người kín tiếng trong chuyện yêu.

Trong số các cầu thủ U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang cũng là người kín tiếng trong chuyện yêu.

Bạn gái Văn Khang tên Tú Anh, được khen ngợi có vẻ ngoài ưa nhìn. Cô hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội).

Bạn gái Văn Khang tên Tú Anh, được khen ngợi có vẻ ngoài ưa nhìn. Cô hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội).

Ngày 2/2, xạ thủ Phí Thanh Thảo đăng ảnh nắm tay trung vệ Phạm Lý Đức trên trang cá nhân. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau, cô xóa bức ảnh này, nhưng vẫn được người hâm mộ kịp chụp lại.

Ngày 2/2, xạ thủ Phí Thanh Thảo đăng ảnh nắm tay trung vệ Phạm Lý Đức trên trang cá nhân. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau, cô xóa bức ảnh này, nhưng vẫn được người hâm mộ kịp chụp lại.

Phí Thanh Thảo là "hotgirl" của tuyển bắn súng Việt Nam, trong khi Lý Đức là trung vệ trụ cột U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Phí Thanh Thảo là "hotgirl" của tuyển bắn súng Việt Nam, trong khi Lý Đức là trung vệ trụ cột U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Bí mật hậu trường giúp U23 Việt Nam thăng hoa, sức hút đặc biệt của HLV Kim Sang Sik
Bí mật hậu trường giúp U23 Việt Nam thăng hoa, sức hút đặc biệt của HLV Kim Sang Sik

Không cần những bài diễn văn đao to búa lớn, ngoài yếu tố chuyên môn U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik chiến đấu bằng cảm xúc, sự gắn kết và...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đại Nam ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/02/2026 07:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN