Nửa kia xinh đẹp của các cầu thủ U23 Việt Nam

Thanh Nhàn là một trong những cầu thủ U23 Việt Nam lấy vợ sớm. Bạn đời của tiền đạo PVF-CAND là "hot girl" Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 2004, hiện đang làm nghề kinh doanh online.

Chuyện tình của Thanh Nhàn và Ngọc Lan bắt đầu từ năm 2022. Cả hai đều quê ở Tây Ninh.

Cô nàng luôn là chỗ dựa giúp chồng yên tâm thi đấu, cống hiến cho bóng đá nước nhà. Cặp đôi hiện có một bé trai rất kháu khỉnh.

Ở U23 Việt Nam, Minh Phúc có hậu phương vững chắc là bạn gái xinh đẹp Hoàng Lan Anh, sinh năm 2004. Cô là TikToker được mến mộ với hơn 3,7 triệu người theo dõi.

Cặp đôi thường chia sẻ khoảnh khắc bên nhau trên trang cá nhân.

Trong khi đó, chuyện tình cảm của Trung Kiên được giữ kín. Mới đây, thủ thành U23 Việt Nam đăng ảnh bên bạn gái Nguyễn Ngọc Thiên Thanh, với dòng trạng thái "Có những ngày điều đơn giản nhưng hạnh phúc".

Trung Kiên hiện đang khoác áo CLB HAGL, là thủ thành bắt chính 5/6 trận ở VCK U23 châu Á 2026. Còn "hotgirl" Thiên Thanh sinh sống ở TP.HCM, sở hữu sắc đẹp và vóc dáng chuẩn như người mẫu.

Trong số các cầu thủ U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang cũng là người kín tiếng trong chuyện yêu.

Bạn gái Văn Khang tên Tú Anh, được khen ngợi có vẻ ngoài ưa nhìn. Cô hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội).

Ngày 2/2, xạ thủ Phí Thanh Thảo đăng ảnh nắm tay trung vệ Phạm Lý Đức trên trang cá nhân. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau, cô xóa bức ảnh này, nhưng vẫn được người hâm mộ kịp chụp lại.

Phí Thanh Thảo là "hotgirl" của tuyển bắn súng Việt Nam, trong khi Lý Đức là trung vệ trụ cột U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.