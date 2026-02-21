Bí mật hậu trường giúp U23 Việt Nam thăng hoa, sức hút đặc biệt của HLV Kim Sang Sik

Điểm mạnh lớn nhất là sức hút cá nhân của HLV trưởng

Sau giai đoạn thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam dưới thời Park Hang Seo, việc tìm ra người kế nhiệm phù hợp luôn là bài toán khó. Tuy nhiên, những gì các ĐTQG Việt Nam thể hiện trong một năm qua nói chung và thành tích của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á cho thấy lựa chọn HLV Kim Sang Sik không hề mang tính may rủi, mà là sự tiếp nối có chủ đích về triết lý và cách quản trị con người.

HLV Kim Sang Sik luôn coi các học trò như người thân trong gia đình.

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc cùng tấm huy chương đồng ở giải U23 châu Á 2026 không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn. Nó phản ánh trạng thái tinh thần đặc biệt của một tập thể trẻ đang được “kích hoạt” đúng cách.

Theo tiết lộ từ một trợ lý trong ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam, điểm mạnh lớn nhất của huấn luyện viên Kim Sang Sik không chỉ nằm ở chiến thuật hay sơ đồ, mà còn ở sức hút cá nhân và cách ông thầy người Hàn Quốc dẫn dắt cầu thủ bằng sự điềm tĩnh, kiểm soát.

Trên sân tập, HLV Kim Sang Sik luôn nói chuyện bằng giọng vừa đủ nghe, rõ ràng, không nóng nảy. Ông kiểm soát buổi tập bằng ánh mắt, bằng cách đứng vị trí hợp lý, bằng việc nhắc nhở đúng lúc. Cầu thủ hiểu yêu cầu, hiểu giới hạn và tự giác tuân thủ kỷ luật mà không cần đến những mệnh lệnh gay gắt.

Nhưng mọi thứ không dừng lại ở chuyên môn. Sau buổi tập, HLV Kim Sang Sik bước ra khỏi vai trò HLV trưởng nghiêm khắc để trở thành một người anh, một người thầy – thậm chí là một người cha của các tuyển thủ. Ông thường đùa giỡn với các cầu thủ, hỏi han rất đời thường: Hôm nay ăn uống thế nào? Có mệt không? Có nhớ nhà không?

Đáng chú ý, theo tiết lộ từ trợ lý, HLV Kim Sang Sik còn thường xuyên cho một số trợ lý trẻ và cầu thủ tiền tiêu vặt. Một chi tiết tưởng chừng nhỏ, nhưng với các cầu thủ trẻ đang xa gia đình, tập trung dài ngày ở đội tuyển, đó là sự quan tâm mang giá trị tinh thần rất lớn, giống như cách một người cha lo cho con khi đi thi đấu xa nhà.

Từ HLV Park Hang Seo đến HLV Kim Sang Sik, đội bóng như một gia đình

HLV Kim Sang Sik coi đội bóng như một gia đình. Chiến lược gia sinh năm 1976 không tạo khoảng cách quá lớn giữa HLV và cầu thủ trong sinh hoạt hàng ngày. Chính điều đó giúp cầu thủ cảm thấy được lắng nghe, được tôn trọng và được bảo vệ.

Hình ảnh HLV Kim Sang Sik đẩy xe lăn cho Hiểu Minh khi U23 Việt Nam về nước gây xúc động mạnh với cộng đồng người hâm mộ bóng đá ở Hàn Quốc.

Khi đã coi nhau là người nhà, cầu thủ không chỉ thi đấu vì yêu cầu chiến thuật, mà còn vì tình cảm dành cho HLV, cho đồng đội, cho tập thể mà họ đang là một phần trong đó. Theo chia sẻ từ ban huấn luyện, chính bầu không khí gia đình ấy khiến các cầu thủ U23 Việt Nam chiến đấu bằng tất cả những gì họ có. Họ sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng lăn xả, sẵn sàng chịu đau để bảo vệ nhau trên sân.

Tinh thần ấy không chỉ xuất hiện ở các trụ cột, mà lan tỏa tới toàn bộ thành viên đội bóng, từ cầu thủ đá chính đến dự bị, từ sân tập đến ngày thi đấu chính thức. Đó là trạng thái “máu lửa” ở mức rất cao, điều mà rất nhiều HLV trên thế giới khó có thể tạo ra, đặc biệt với một đội trẻ.

Một trợ lý thân cận của HLV Kim Sang Sik cho hay: “Để cầu thủ chiến đấu bằng tinh thần hy sinh và cống hiến thực sự, HLV không thể chỉ nói về mục tiêu, thành tích hay chiến thuật. Phải có những chi tiết rất đời, rất người như vậy, từ lời hỏi han, sự quan tâm, cho tới những hành động nhỏ nhưng đúng lúc.

Chính những điều ấy tạo nên niềm tin. Và khi niềm tin đã đủ lớn, cầu thủ sẵn sàng vượt qua giới hạn bản thân. Giống Park Hang Seo trước đây, Kim Sang Sik vẫn duy trì kỷ luật rất cao trong chuyên môn. Nhưng sự nghiêm khắc của ông không mang tính áp đặt. Cầu thủ hiểu vì sao phải làm, vì sao không được làm, và vì sao tập thể cần sự kỷ luật đó.

Khi kỷ luật đi cùng sự thấu hiểu, cầu thủ không cảm thấy bị ép buộc, mà tự giác tuân thủ như một phần trách nhiệm với gia đình chung. Từ Park Hang Seo đến Kim Sang Sik, bóng đá Việt Nam cho thấy sự nhất quán trong lựa chọn HLV, đó là đề cao quản trị con người, hiểu tâm lý cầu thủ châu Á và biết cách chạm vào cảm xúc.

Những gì U23 Việt Nam đang thể hiện không phải phép màu, mà là kết quả của một quá trình xây dựng từ lối chơi đến tinh thần từ những chi tiết nhỏ nhất. Và chính từ những chi tiết ấy, một tập thể sẵn sàng chiến đấu bằng tất cả những gì mình có đã được hình thành.