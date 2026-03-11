Tennis đỉnh cao Indian Wells: Sinner đấu "thần đồng" Fonseca, Learner Tien tiếp đà gây sốc

Joao Fonseca - Jannik Sinner: Khoảng 8h, 11/3 (vòng 4 đơn nam Indian Wells)

Tại vòng 4 Indian Wells, tài năng trẻ người Brazil Fonseca sẽ chạm trán chính thức lần đầu tiên với tay vợt số hai thế giới Sinner.

Sinner (bên trái) lần đầu chạm trán "thần đồng" Brazil Fonseca (bên phải)

Sinner vừa có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Denis Shapovalov 6-3, 6-2 ở vòng trước. Dù sớm mất break ngay game đầu, tay vợt người Ý nhanh chóng kiểm soát thế trận bằng khả năng trả giao bóng ổn định và những pha tấn công dọc dây cực kỳ hiệu quả. Phong độ ổn định từ cuối sân cùng nhịp độ đánh bóng cao vẫn là thứ vũ khí giúp hạt giống số hai duy trì vị thế ứng viên vô địch.

Trong khi đó, Fonseca tiếp tục khẳng định tiềm năng lớn của mình khi đánh bại Tommy Paul 6-2, 6-3. Tay vợt 19 tuổi gây ấn tượng bằng lối tấn công mạnh mẽ, đặc biệt là cú thuận tay đầy uy lực. Tuy nhiên, điểm yếu của Fonseca vẫn nằm ở sự ổn định trong các pha bóng hai biên, đặc biệt là cú trái tay, khu vực có thể bị khai thác khi đối đầu với một tay vợt có khả năng điều bóng chính xác như Sinner.

Xét về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, khả năng kiểm soát và sự ổn định trong những loạt bóng dài, Sinner vẫn ở đẳng cấp vượt trội. Nếu tay vợt người Ý liên tục dồn bóng sang trái tay của Fonseca và chơi bóng bền, trận đấu nhiều khả năng sẽ sớm nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Dự đoán kết quả: Sinner thắng sau 2 set.

Learner Tien - Alejandro Davidovich Fokina: Khoảng 4h30, 11/3 (vòng 4 đơn nam Indian Wells)

Davidovich Fokina vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất sau chiến thắng 6-2, 4-6, 6-2 trước Jakub Mensik, qua đó nối dài chuỗi toàn thắng trước tay vợt trẻ người CH Séc. Lối chơi giàu năng lượng, khả năng phòng ngự linh hoạt và những pha phản công tốc độ vẫn là điểm mạnh của tay vợt Tây Ban Nha trên mặt sân cứng.

Tien (bên trái) có thể tiếp tục tạo nên cú sốc mới trước Davidovich Fokina (bên phải)

Ở phía đối diện, Learner Tien gây bất ngờ lớn khi loại hạt giống số 8 Ben Shelton với tỷ số 7-6, 4-6, 6-3. Tay vợt Mỹ thi đấu rất tự tin, tận dụng tốt các loạt bóng bền và thường chơi bùng nổ khi ở thế cửa dưới.

Hai tay vợt từng gặp nhau một lần, với chiến thắng 6-2, 6-2 nghiêng về Davidovich Fokina tại Washington năm ngoái. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của Tien cho thấy trận đấu lần này nhiều khả năng sẽ giằng co hơn.

Dự đoán kết quả: Tien thắng 2-1.

Frances Tiafoe - Alexander Zverev: Khoảng 3h, 11/3 (vòng 4 đơn nam Indian Wells)

Tay vợt chủ nhà Frances Tiafoe chạm trán hạt giống hàng đầu người Đức Alexander Zverev, đây dự báo sẽ là trận đấu rất hấp dẫn.

Zverev (bên trái) rất thích gặp Tiafoe (bên phải)

Tiafoe vào vòng 4 sau chiến thắng áp đảo 6-1, 6-2 trước Flavio Cobolli. Tay vợt Mỹ đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh phong độ với lối đánh giàu năng lượng và khả năng tấn công mạnh mẽ từ cuối sân.

Trong khi đó, Zverev phải trải qua trận đấu căng thẳng trước Brandon Nakashima trước khi giành chiến thắng 7-6, 5-7, 6-4. Khả năng giao bóng ổn định cùng bản lĩnh ở những thời điểm quyết định vẫn là điểm tựa của tay vợt người Đức.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Zverev khi anh dẫn 8-1 và thắng 6 trận gần nhất trước Tiafoe. Tuy vậy, phong độ hiện tại của tay vợt Mỹ cho thấy trận đấu có thể diễn ra giằng co hơn dự đoán.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng sau 2 set sít sao.

Lịch thi đấu tennis Indian Wells ngày 11/3