Lịch thi đấu U23 Việt Nam, lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2026 mới nhất
Lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2026, giải sẽ diễn ra từ 6-24/1/2026 tại Saudi Arabia với 4 bảng, mỗi bảng có 4 đội. U23 Việt Nam thi đấu những trận vòng bảng khởi đầu từ 6/1, các trận đấu được tổ chức chủ yếu tại Jeddah và Riyadh.
Lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2026
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
Lượt trận 1
|
06/01
18:30
|
U23 Việt Nam
|
U23 Jordan
|
A
|
06/01
23:00
|
U23 Saudi Arabia
|
U23 Kyrgyzstan
|
A
|
07/01
18:30
|
U23 Nhật Bản
|
U23 Syria
|
B
|
07/01
18:30
|
U23 Hàn Quốc
|
U23 Iran
|
C
|
07/01
21:00
|
U23 Uzbekistan
|
U23 Liban
|
C
|
07/01
23:30
|
U23 Qatar
|
U23 UAE
|
B
|
08/01
18:30
|
U23 Úc
|
U23 Thái Lan
|
D
|
08/01
21:00
|
U23 Iraq
|
U23 Trung Quốc
|
D
|
Lượt trận 2
|
09/01
21:00
|
U23 Kyrgyzstan
|
U23 Việt Nam
|
A
|
09/01
23:30
|
U23 Jordan
|
U23 Saudi Arabia
|
A
|
10/01
18:30
|
U23 Liban
|
U23 Hàn Quốc
|
C
|
10/01
18:30
|
U23 UAE
|
U23 Nhật Bản
|
B
|
10/01
21:00
|
U23 Iran
|
U23 Uzbekistan
|
C
|
10/01
23:30
|
U23 Syria
|
U23 Qatar
|
B
|
11/01
18:30
|
U23 Trung Quốc
|
U23 Úc
|
D
|
11/01
21:00
|
U23 Thái Lan
|
U23 Iraq
|
D
|
Lượt trận 3
|
13/01
23:30
|
U23 Jordan
|
U23 Kyrgyzstan
|
A
|
13/01
23:30
|
U23 Saudi Arabia
|
U23 Việt Nam
|
A
|
13/01
18:30
|
U23 Iran
|
U23 Liban
|
C
|
13/01
18:30
|
U23 Uzbekistan
|
U23 Hàn Quốc
|
C
|
13/01
23:30
|
U23 Nhật Bản
|
U23 Qatar
|
B
|
13/01
23:30
|
U23 UAE
|
U23 Syria
|
B
|
14/01
18:30
|
U23 Iraq
|
U23 Úc
|
D
|
14/01
18:30
|
U23 Thái Lan
|
U23 Trung Quốc
|
D
|
Tứ kết
|
16/01
18:30
|
U23 Nhất bảng B
|
U23 Nhì bảng A
|
TK1
|
16/01
22:30
|
U23 Nhất bảng A
|
U23 Nhì bảng B
|
TK2
|
17/01
18:30
|
U23 Nhất bảng C
|
U23 Nhì bảng D
|
TK3
|
17/01
22:30
|
U23 Nhất bảng D
|
U23 Nhì bảng C
|
TK4
|
Tứ kết
|
20/01
18:30
|
Thắng Tứ kết 1
|
Thắng Tứ kết 4
|
BK1
|
20/01
22:30
|
Thắng Tứ kết 2
|
Thắng Tứ kết 3
|
BK2
|
Tranh hạng 3
|
23/01
22:00
|
Thua Bán kết 1
|
Thua Bán kết 2
|
HCĐ
|
Chung kết
|
24/01
22:00
|
Thắng Bán kết 1
|
Thắng Bán kết 2
|
CK
