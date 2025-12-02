Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lịch thi đấu U23 Việt Nam, lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2026 mới nhất

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2026, giải sẽ diễn ra từ 6-24/1/2026 tại Saudi Arabia với 4 bảng, mỗi bảng có 4 đội. U23 Việt Nam thi đấu những trận vòng bảng khởi đầu từ 6/1, các trận đấu được tổ chức chủ yếu tại Jeddah và Riyadh.

Lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2026

Thời gian

Trận đấu

Bảng

Trực tiếp

Lượt trận 1

06/01

18:30

U23 Việt Nam

U23 Jordan

A

06/01

23:00

U23 Saudi Arabia

U23 Kyrgyzstan

A

07/01

18:30

U23 Nhật Bản

U23 Syria

B

07/01

18:30

U23 Hàn Quốc

U23 Iran

C

07/01

21:00

U23 Uzbekistan

U23 Liban

C

07/01

23:30

U23 Qatar

U23 UAE

B

08/01

18:30

U23 Úc

U23 Thái Lan

D

08/01

21:00

U23 Iraq

U23 Trung Quốc

D

Lượt trận 2

09/01

21:00

U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam

A

09/01

23:30

U23 Jordan

U23 Saudi Arabia

A

10/01

18:30

U23 Liban

U23 Hàn Quốc

C

10/01

18:30

U23 UAE

U23 Nhật Bản

B

10/01

21:00

U23 Iran

U23 Uzbekistan

C

10/01

23:30

U23 Syria

U23 Qatar

B

11/01

18:30

U23 Trung Quốc

U23 Úc

D

11/01

21:00

U23 Thái Lan

U23 Iraq

D

Lượt trận 3

13/01

23:30

U23 Jordan

U23 Kyrgyzstan

A

13/01

23:30

U23 Saudi Arabia

U23 Việt Nam

A

13/01

18:30

U23 Iran

U23 Liban

C

13/01

18:30

U23 Uzbekistan

U23 Hàn Quốc

C

13/01

23:30

U23 Nhật Bản

U23 Qatar

B

13/01

23:30

U23 UAE

U23 Syria

B

14/01

18:30

U23 Iraq

U23 Úc

D

14/01

18:30

U23 Thái Lan

U23 Trung Quốc

D

Tứ kết

16/01

18:30

U23 Nhất bảng B

U23 Nhì bảng A

TK1

16/01

22:30

U23 Nhất bảng A

U23 Nhì bảng B

TK2

17/01

18:30

U23 Nhất bảng C

U23 Nhì bảng D

TK3

17/01

22:30

U23 Nhất bảng D

U23 Nhì bảng C

TK4

Tứ kết

20/01

18:30

Thắng Tứ kết 1

Thắng Tứ kết 4

BK1

20/01

22:30

Thắng Tứ kết 2

Thắng Tứ kết 3

BK2

Tranh hạng 3

23/01

22:00

Thua Bán kết 1

Thua Bán kết 2

HCĐ

Chung kết

24/01

22:00

Thắng Bán kết 1

Thắng Bán kết 2

CK

U23 Việt Nam chuẩn bị chạm trán Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan
U23 Việt Nam chuẩn bị chạm trán Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan

(NLĐO) -Tháng 11-2025, tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu U23 quốc tế tại Trung Quốc, chạm trán các đội mạnh châu Á như Hàn Quốc,...

Bấm xem >>

Theo QH

Nguồn: [Link nguồn]

-02/12/2025 08:54 AM (GMT+7)
