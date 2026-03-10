Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - ĐT Việt Nam: Cầm cự vì vé tứ kết (Asian Cup)

AFC Asian Cup | 16h, 10/3 | Perth Rectangular Stadium Nữ Nhật Bản 0 - 0 Nữ Việt Nam (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nữ Nhật Bản vs Nữ Việt Nam Nữ Việt Nam Điểm Yamashita Shimizu Takahashi Minami Kitagawa Hasegawa Nagano Tanikawa Hamano Tanaka Fujino Điểm Kim Thanh Thái Thị Thảo Diễm My Thu Thảo Trần Thị Duyên Cù Thị Huỳnh Như Thanh Nhã Dương Thị Vân Hải Yến Bích Thùy Vạn Sự Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nữ Nhật Bản Nữ Nhật Bản Nữ Việt Nam Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Yamashita, Shimizu, Takahashi, Minami, Kitagawa, Hasegawa, Nagano, Tanikawa, Hamano, Tanaka, Fujino Kim Thanh, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Thanh Nhã, Dương Thị Vân, Hải Yến, Bích Thùy, Vạn Sự

Bất lợi nhiều mặt

Trận thua Đài Loan (TQ) đã đưa ĐT nữ Việt Nam vào thế bất lợi trước lượt trận cuối. Không những vậy, Philippines đánh bại Iran 2-0 và Uzbekistan vùi dập Bangladesh với chiến thắng 4-0 ở các bảng đấu khác, khiến ĐT nữ Việt Nam đang bất lợi lớn trong cuộc đua cho vé đi tiếp dành cho các đội xếp thứ 3.

Hiệu số bàn thắng bại của Philippines và Uzbekistan cùng là -2. Trong khi đó Việt Nam sau 1 chiến thắng và 1 thất bại sát nút đang có hiệu số bàn thắng bại là 0. ĐT nữ Việt Nam do đó sẽ chỉ đi tiếp nếu như có điểm trước Nhật Bản hoặc thua với cách biệt tối đa 2 bàn.

Nhật Bản quá mạnh

ĐT Nhật Bản được đánh giá là quá mạnh so với đa số các đội ở giải năm nay. 4 trận vừa qua họ toàn thắng mà không lọt lưới lần nào, thậm chí Nhật đã đánh bại Canada 4-0 dù Canada là một thế lực có tiếng ở đấu trường quốc tế.

Mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam là thua không quá 2 bàn, và dù đã từng thua Nhật Bản với những tỷ số rất đậm, cách đây hơn 2 năm các cô gái áo đỏ đã từng thua chỉ 2 bàn trước Nhật Bản, do đó đây là một mục tiêu khả thi dù không dễ đạt được.