Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - ĐT Việt Nam: Cầm cự vì vé tứ kết (Asian Cup)
(16h, 10/3, bảng B Asian Cup 2026) ĐT Việt Nam sẽ phải cầm cự và thua ít nhất có thể để hy vọng đi tiếp.
AFC Asian Cup | 16h, 10/3 | Perth Rectangular Stadium
Điểm
Yamashita
Shimizu
Takahashi
Minami
Kitagawa
Hasegawa
Nagano
Tanikawa
Hamano
Tanaka
Fujino
Điểm
Kim Thanh
Thái Thị Thảo
Diễm My
Thu Thảo
Trần Thị Duyên
Cù Thị Huỳnh Như
Thanh Nhã
Dương Thị Vân
Hải Yến
Bích Thùy
Vạn Sự
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Bất lợi nhiều mặt
Trận thua Đài Loan (TQ) đã đưa ĐT nữ Việt Nam vào thế bất lợi trước lượt trận cuối. Không những vậy, Philippines đánh bại Iran 2-0 và Uzbekistan vùi dập Bangladesh với chiến thắng 4-0 ở các bảng đấu khác, khiến ĐT nữ Việt Nam đang bất lợi lớn trong cuộc đua cho vé đi tiếp dành cho các đội xếp thứ 3.
Hiệu số bàn thắng bại của Philippines và Uzbekistan cùng là -2. Trong khi đó Việt Nam sau 1 chiến thắng và 1 thất bại sát nút đang có hiệu số bàn thắng bại là 0. ĐT nữ Việt Nam do đó sẽ chỉ đi tiếp nếu như có điểm trước Nhật Bản hoặc thua với cách biệt tối đa 2 bàn.
Nhật Bản quá mạnh
ĐT Nhật Bản được đánh giá là quá mạnh so với đa số các đội ở giải năm nay. 4 trận vừa qua họ toàn thắng mà không lọt lưới lần nào, thậm chí Nhật đã đánh bại Canada 4-0 dù Canada là một thế lực có tiếng ở đấu trường quốc tế.
Mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam là thua không quá 2 bàn, và dù đã từng thua Nhật Bản với những tỷ số rất đậm, cách đây hơn 2 năm các cô gái áo đỏ đã từng thua chỉ 2 bàn trước Nhật Bản, do đó đây là một mục tiêu khả thi dù không dễ đạt được.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/03/2026 10:20 AM (GMT+7)