Trực tiếp họp báo U23 Trung Quốc - U23 Việt Nam: HLV người TBN có chiêu gì đấu thầy Kim?

HLV Puche không xem U23 Việt Nam đá tứ kết

Trả lời sau trận thắng U23 Uzbekistan trong loạt luân lưu ở tứ kết, HLV Antonio Puche cho biết ông không đi xem trận U23 Việt Nam gặp U23 UAE, hiển nhiên vì ông còn đang bận chuẩn bị cho trận đấu của đội mình diễn ra sau.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa HLV Puche không có trong tay dữ liệu để chuẩn bị cho bán kết. Theo tin từ báo chí Trung Quốc, 2 người trong đội trinh sát mà HLV Puche mang theo tới giải đã có mặt trên khán đài để quan sát và ghi hình trận tứ kết của U23 Việt Nam, kết hợp với băng hình khi hai đội đá giao hữu với nhau ở 2 giải giao hữu năm 2025.

Lộ diện chốt chặn cuối trước cầu môn của Li Hao

Dù trận đấu chưa diễn ra nhưng báo giới Trung Quốc đã biết phần nào về sự chuẩn bị của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam. Trang tin 163 cho biết trung vệ 21 tuổi Umidjan Yusup dự kiến sẽ được giao vai trò đá thòng ở trận bán kết, cầu thủ này sẽ là chốt chặn cuối cùng trước khi các cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam có thể thử thách Li Hao.

Yusup đang đá cho Shanghai Port ở giải Chinese Super League. Cao 1m82, Yusup bât rất cao trong các pha không chiến và có tư duy đọc tình huống tốt để làm nhiệm vụ bọc lót cho các hậu vệ xung quanh. Đáng nói là cầu thủ này cũng có khả năng phất bóng dài, do đó U23 Trung Quốc có thể sẽ để trụ cột đến từ Tân Cương này thực hiện các pha phát động phản công nhanh.

Sự bố trí của HLV Pucha với Yusup được xem là quan trọng nhất trong cách sắp xếp phòng ngự của U23 Trung Quốc, các hậu vệ xung quanh sẽ được giao kèm người cụ thể nhưng Yusup sẽ lót đằng sau và chỉ đạo tình huống.