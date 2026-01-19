Trực tiếp họp báo U23 Trung Quốc - U23 Việt Nam: HLV người TBN có chiêu gì đấu thầy Kim?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Trực tiếp họp báo U23 Trung Quốc - U23 Việt Nam: HLV người TBN có chiêu gì đấu thầy Kim?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

(15h30, 19/1) HLV Antonio Puche sẽ tiếp xúc giới truyền thông trước thềm trận bán kết gặp U23 Việt Nam.

HLV Puche không xem U23 Việt Nam đá tứ kết

Trả lời sau trận thắng U23 Uzbekistan trong loạt luân lưu ở tứ kết, HLV Antonio Puche cho biết ông không đi xem trận U23 Việt Nam gặp U23 UAE, hiển nhiên vì ông còn đang bận chuẩn bị cho trận đấu của đội mình diễn ra sau.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa HLV Puche không có trong tay dữ liệu để chuẩn bị cho bán kết. Theo tin từ báo chí Trung Quốc, 2 người trong đội trinh sát mà HLV Puche mang theo tới giải đã có mặt trên khán đài để quan sát và ghi hình trận tứ kết của U23 Việt Nam, kết hợp với băng hình khi hai đội đá giao hữu với nhau ở 2 giải giao hữu năm 2025.

Lộ diện chốt chặn cuối trước cầu môn của Li Hao

Dù trận đấu chưa diễn ra nhưng báo giới Trung Quốc đã biết phần nào về sự chuẩn bị của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam. Trang tin 163 cho biết trung vệ 21 tuổi Umidjan Yusup dự kiến sẽ được giao vai trò đá thòng ở trận bán kết, cầu thủ này sẽ là chốt chặn cuối cùng trước khi các cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam có thể thử thách Li Hao.

Yusup đang đá cho Shanghai Port ở giải Chinese Super League. Cao 1m82, Yusup bât rất cao trong các pha không chiến và có tư duy đọc tình huống tốt để làm nhiệm vụ bọc lót cho các hậu vệ xung quanh. Đáng nói là cầu thủ này cũng có khả năng phất bóng dài, do đó U23 Trung Quốc có thể sẽ để trụ cột đến từ Tân Cương này thực hiện các pha phát động phản công nhanh.

Sự bố trí của HLV Pucha với Yusup được xem là quan trọng nhất trong cách sắp xếp phòng ngự của U23 Trung Quốc, các hậu vệ xung quanh sẽ được giao kèm người cụ thể nhưng Yusup sẽ lót đằng sau và chỉ đạo tình huống. 

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/01/2026 10:20 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giải U23 châu Á 2026
Xem thêm
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN