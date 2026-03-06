Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn: "2 lần từ chối PVF vì… sợ xa nhà"

Nguyễn Thanh Nhàn và hành trình khẳng định bản thân

Trong câu chuyện về hành trình của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, người ta dễ bắt gặp một chi tiết anh nhắc đi nhắc lại như một lời tự trấn an: “Mỗi lần em bị chấn thương xong, em thi đấu cho CLB là em sẽ ghi bàn trở lại ngay ở trận đấu đầu tiên”. Ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp, nơi chỉ cần một quãng nghỉ cũng đủ để đánh mất vị trí, thói quen ấy không đơn thuần là cái duyên săn bàn. Đó là cách chân sút thuộc biên chế PVF-CAND tự kiểm chứng rằng mình vẫn đủ bản lĩnh để quay lại.

Bàn thắng mà Nguyễn Thanh Nhàn nhớ nhất đến từ giải hạng Nhất 2022, trong trận gặp Quảng Nam FC. Sau hai tháng điều trị chấn thương chân, anh trở lại sân cỏ và lập công ngay trận đầu tiên. “Lúc đấy được ghi bàn trở lại thì em cảm thấy rất là vui”, Nguyễn Thanh kể. Một câu nói giản dị, nhưng phía sau là những ngày học lại cảm giác chạy, sút, tì đè và cả việc tự dằn lòng trước nỗi sợ tái phát chấn thương.

Nguyễn Thanh Nhàn vừa trải qua kỳ VCK U23 châu Á 2026 đáng nhờ cùng U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Không phải lần nào hành trình phục hồi cũng êm ả. Có giai đoạn, người làm trị liệu ghi nhận Nguyễn Thanh Nhàn “biểu hiện bi quan, tiêu cực”. Nhưng như cách giới chuyên môn nhìn nhận, đó là phản ứng bình thường với một cầu thủ đang vật lộn cùng chấn thương. Bởi chấn thương là cuộc chiến không chỉ với cơ bắp, mà còn với tâm lý.

Nhàn từng chấn thương nhiều từ thời U19. Khi ấy, anh đủ trẻ để lạc quan, đủ tự tin để nghĩ “phục hồi xong là quay trở lại thi đấu liền”. Nhưng càng lên những cấp độ cao hơn như U23, cảm xúc ấy bị bào mòn bởi áp lực cạnh tranh và nỗi lo mất vị trí. “Em cũng có tâm lý sợ người khác sẽ đá chỗ mình, mình mất cơ hội”, anh thẳng thắn. Tuy nhiên, điều Nguyễn Thanh Nhàn giữ lại cho mình là nguyên tắc sống còn: “Trong em luôn cố gắng để trở lại và thi đấu mạnh mẽ hơn”.

Hành trình của tiền đạo từng khoác áo U22 Việt Nam và U23 Việt Nam không chỉ được định hình bởi những ca chấn thương. Trước khi gắn bó với môi trường đào tạo chuyên nghiệp, Nguyễn Thanh Nhàn từng hai lần từ chối cơ hội vì… sợ xa nhà.

Năm 2013, khi nhận giấy báo trúng tuyển vào lò đào tạo, gia đình bàn bạc và quyết định cho anh đi. Mẹ mua cho anh một chiếc điện thoại nhỏ để liên lạc. Thế nhưng sáng hôm sau, cậu bé đổi ý. “Từ nhỏ đến giờ mình chưa xa gia đình bao giờ, mình cũng sợ. Và em quyết định là không đi nữa”. Nguyễn Thanh Nhàn kể lúc ấy mình luôn ở cạnh mẹ; mẹ đi bán về là chạy ra hỏi mẹ có mệt không, lấy nước cho mẹ uống. Tình cảm ấy níu chân cậu bé ở lại thêm một năm nữa.

Nguyễn Thanh Nhàn là cầu thủ duy nhất trong thành phần U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2026 đã lập gia đình. Ảnh: FBNV.

Phải đến năm 2019, cánh cửa mới thực sự mở ra sau vòng chung kết U17 toàn quốc. Lần này, Nguyễn Thanh Nhàn quyết định đi. Gia đình bước vào giai đoạn “xa nhưng không rời” bằng những cuộc gọi đều đặn. “Cứ 7 giờ hoặc 8 giờ là cháu nhắm thời gian điện về cho ba mẹ. Ngày nào cũng vậy”, anh nhớ lại. Một tháng trước khi lên đường, mẹ mua cho anh chiếc iPhone 6 để video call. Lần đầu dùng smartphone, cậu bé 12–13 tuổi vừa háo hức vừa áp lực vì lời dặn nghiêm khắc: phải cố gắng học hành, tập luyện.

Có một kỷ niệm Nhàn không quên: tin nhắn của mẹ vào tầm trưa, sai chính tả. Anh không nhớ nội dung cụ thể, chỉ nhớ mẹ viết chưa đúng chữ, nhưng anh vẫn hiểu. Cảm giác nhớ nhà ập đến, rồi chuyển thành động lực. Đôi khi, sức mạnh của một cầu thủ không nằm trong giáo án chiến thuật, mà nằm trong một câu chữ vụng về của mẹ.

Những năm tháng tại PVF-CAND giúp Nguyễn Thanh Nhàn định hình phong cách: đá thiên về biên, hoạt động rộng, giàu năng lượng. Các HLV đánh giá anh là mẫu cầu thủ chăm chỉ, luôn thể hiện sự khát khao cao nhất trong tập luyện lẫn thi đấu. Dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị, Nguyễn Thanh Nhàn vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp. Chính sự bền bỉ ấy giúp anh được gọi lên U22, rồi U23 Việt Nam, góp mặt ở các giải khu vực và châu lục.

Trong màu áo U22 Việt Nam, Nguyễn Thanh Nhàn từng ghi dấu ấn bằng những bàn thắng quan trọng ở các giải trẻ Đông Nam Á. Lên U23 Việt Nam, anh trải qua cả vinh quang lẫn tiếc nuối. Có thời điểm được trao cơ hội ở những trận cầu lớn, có lúc phải ngồi ngoài vì chấn thương. Nhưng như chính anh nói: “Đã lên đội tuyển thì phải nỗ lực gấp nhiều lần. Ở đây các anh đá nhiều năm rồi, mình không cố là không theo kịp”.

Nguyễn Thanh Nhàn coi gia đình là điểm tựa lớn nhất. Ảnh: FBNV.

Gia đình luôn là điểm tựa. Có lần họ hàng từ Tây Ninh lên Bình Dương xem Nguyễn Thanh Nhàn thi đấu. “Ba mẹ rất là vui, rất là hào hứng”, anh kể. Với họ, mỗi lần con trai ra sân là một lần tự hào, bất kể kết quả thế nào.

Ở tuổi còn rất trẻ, Nguyễn Thanh Nhàn đã lập gia đình. Trong đội U23, anh là người hiếm hoi có vợ con. Vợ anh nhận xét chồng “rất tâm lý”, luôn biết động viên khi cô ở nhà chăm con một mình. Nguyễn Thanh Nhàn thừa nhận sau những buổi tập và thi đấu mệt mỏi, điều anh cần nhất là được ở bên vợ con. “Ở bên gia đình là em thấy vui và hạnh phúc”.

Nhưng đời cầu thủ đôi khi buộc người ta phải chọn. Khi vợ sinh bé Sunny, Nguyễn Thanh Nhàn đang thi đấu xa nhà. Anh kể cảm giác như phải “chọn một trong hai”: gia đình hay sự nghiệp. Cuối cùng, anh chọn trách nhiệm với đội bóng, còn vợ anh chọn sự cảm thông. Những cuộc gọi video trở thành sợi dây nối khoảng cách.

Ở hiện tại, mục tiêu của Nguyễn Thanh Nhàn không chỉ là ghi thêm bàn thắng cho PVF-CAND hay giành suất đá lên ĐT Việt Nam. Anh muốn duy trì sự ổn định, tránh chấn thương và từng bước tiến xa hơn trong sự nghiệp. “Em chỉ mong mình luôn khỏe mạnh, thi đấu tốt để ba mẹ, vợ con không phải lo”, anh nói.