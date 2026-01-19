Đâu là sự khác biệt cơ bản giữa ông Kim Sang-sik và đồng hương Park Hang-seo?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Đâu là sự khác biệt cơ bản giữa ông Kim Sang-sik và đồng hương Park Hang-seo?

Sự kiện: U23 Việt Nam HLV Kim Sang Sik Giải U23 châu Á 2026

Là 2 trong số những HLV thành công bậc nhất với bóng đá Việt Nam, có những điểm chung nhất định về triết lý xây dựng lối chơi, chiến thuật...giữa HLV Kim Sang-sik và đồng hương Park Hang-seo vẫn có những điểm khác biệt cơ bản.

Hai nhà cầm quân Hàn Quốc, 2 phong cách nhưng đều thành công với bóng đá Việt Nam

Hai nhà cầm quân Hàn Quốc, 2 phong cách nhưng đều thành công với bóng đá Việt Nam

Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam lần đầu vào chung kết và đoạt vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018 (Thường châu, Trung Quốc). Đây cũng là giải đấu mở màn cho hành trình đáng nhớ của bóng đá Việt Nam, gắn với thế hệ Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức...

Ông Park sau đó đưa đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, gây ấn tượng mạnh tại Asian Cup 2019 đồng thời có thêm 2 HCV SEA Games.

Lối chơi của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo gắn với triết lý lấy công làm thủ, ưu tiên không thua trước khi giành chiến thắng. Chiến thuật này giúp đội tuyển Việt Nam trở nên khó đánh bại ngay cả trước các đối thủ mạnh. Ông Park chia tay đội tuyển Việt Nam khi lối chơi đã không còn sự đột biến và tạo cảm hứng như trước, cùng thời điểm lứa Quang Hải bắt đầu đi xuống.

Xuất thân là một hậu vệ, HLV Kim Sang-sik cũng có thiên hướng đá an toàn, tập trung cho phòng ngự trước khi tấn công. Lối chơi này khiến đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam ở nhiều giải đấu luôn bị đánh giá kém hấp dẫn. ASEAN Cup 2024 là điển hình khi đội tuyển Việt Nam chỉ chơi hay ở giai đoạn cuối.

U23 Việt Nam trưởng thành vượt bậc dưới tay HLV Kim Sang-sik

U23 Việt Nam trưởng thành vượt bậc dưới tay HLV Kim Sang-sik

Tương tự, U23 Việt Nam cũng thường khởi đầu chậm và chỉ bứt tốc ở giai đoạn sau. Ở cả giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33, đội bóng của ông Kim Sang-sik đều tạo cảm giác nhàm chán ở vòng bảng.

Tuy nhiên, sự khác biệt cơ bản giữa 2 đồng hương người Hàn Quốc là cách sử dụng quân. HLV Park Hang-seo thường ưu tiên dùng đội hình quen thuộc, tập trung vào khoảng 12-14 cầu thủ chính. Ở giai đoạn cao điểm, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Phan Văn Đức...thường xuyên phải "cày" liên tục mọi trận đấu, cả chính thức và giao hữu. Điều này có thể khiến nhiều cầu thủ quá tải, dễ gặp chấn thương.

Ngược lại, HLV Kim Sang-sik cho thấy ông không đặt nặng vào cầu thủ nào, dù vẫn giữ bộ khung chính nhưng thường xuyên có sự xoay tua đội hình. Gần như không cầu thủ nào là "bất khả xâm phạm" dưới thời ông Kim Sang-sik, đặc biệt trên hàng công. Chỉ riêng hàng phòng ngự do đặc thù cần sự ổn định, nhân sự ít có sự biến động.

U23 Việt Nam hiện nay không sở hữu nhiều nhân tố đặc biệt như thế hệ Thường Châu đàn anh, nhưng vẫn biết cách chiến thắng

U23 Việt Nam hiện nay không sở hữu nhiều nhân tố đặc biệt như thế hệ Thường Châu đàn anh, nhưng vẫn biết cách chiến thắng

Cách sử dụng quân của HLV Kim Sang-sik tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được ra sân, thi đấu và tích luỹ kinh nghiệm. Nếu HLV Park Hang-seo sở hữu lứa cầu thủ xuất sắc được tôi rèn trước đó thì dưới tay ông Kim Sang-sik, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Thái Sơn hay Phi Hoàng...đang cho thấy ngày một trưởng thành.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam trình diễn lối chơi kỷ luật, bản lĩnh và giàu sự gắn kết giữa các tuyến. Hiếm khi nào trước những đối thủ ở châu lục như U23 Saudi Arabia hay U23 UAE, U23 Việt Nam lại nhận được nhiều sự chờ đợi như vậy thay vì lo lắng.

Đây cũng là lý do giới hâm mộ chờ đợi U23 Việt Nam tiếp tục có màn thể hiện tốt để vượt qua U23 Trung Quốc tại trận bán kết.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel

Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc: HLV Kim Sang Sik hé lộ thông tin quan trọng
Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc: HLV Kim Sang Sik hé lộ thông tin quan trọng

(15h30, 19/1) HLV Kim Sang Sik sẽ chia sẻ những sự chuẩn bị của ông trước thềm trận bán kết gặp U23 Trung Quốc.

Bấm xem >>

Theo Tiểu Phùng

Nguồn: [Link nguồn]

19/01/2026 09:03 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
