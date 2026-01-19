Đâu là sự khác biệt cơ bản giữa ông Kim Sang-sik và đồng hương Park Hang-seo?

Hai nhà cầm quân Hàn Quốc, 2 phong cách nhưng đều thành công với bóng đá Việt Nam

Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam lần đầu vào chung kết và đoạt vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018 (Thường châu, Trung Quốc). Đây cũng là giải đấu mở màn cho hành trình đáng nhớ của bóng đá Việt Nam, gắn với thế hệ Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức...

Ông Park sau đó đưa đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, gây ấn tượng mạnh tại Asian Cup 2019 đồng thời có thêm 2 HCV SEA Games.

Lối chơi của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo gắn với triết lý lấy công làm thủ, ưu tiên không thua trước khi giành chiến thắng. Chiến thuật này giúp đội tuyển Việt Nam trở nên khó đánh bại ngay cả trước các đối thủ mạnh. Ông Park chia tay đội tuyển Việt Nam khi lối chơi đã không còn sự đột biến và tạo cảm hứng như trước, cùng thời điểm lứa Quang Hải bắt đầu đi xuống.

Xuất thân là một hậu vệ, HLV Kim Sang-sik cũng có thiên hướng đá an toàn, tập trung cho phòng ngự trước khi tấn công. Lối chơi này khiến đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam ở nhiều giải đấu luôn bị đánh giá kém hấp dẫn. ASEAN Cup 2024 là điển hình khi đội tuyển Việt Nam chỉ chơi hay ở giai đoạn cuối.

U23 Việt Nam trưởng thành vượt bậc dưới tay HLV Kim Sang-sik

Tương tự, U23 Việt Nam cũng thường khởi đầu chậm và chỉ bứt tốc ở giai đoạn sau. Ở cả giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33, đội bóng của ông Kim Sang-sik đều tạo cảm giác nhàm chán ở vòng bảng.

Tuy nhiên, sự khác biệt cơ bản giữa 2 đồng hương người Hàn Quốc là cách sử dụng quân. HLV Park Hang-seo thường ưu tiên dùng đội hình quen thuộc, tập trung vào khoảng 12-14 cầu thủ chính. Ở giai đoạn cao điểm, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Phan Văn Đức...thường xuyên phải "cày" liên tục mọi trận đấu, cả chính thức và giao hữu. Điều này có thể khiến nhiều cầu thủ quá tải, dễ gặp chấn thương.

Ngược lại, HLV Kim Sang-sik cho thấy ông không đặt nặng vào cầu thủ nào, dù vẫn giữ bộ khung chính nhưng thường xuyên có sự xoay tua đội hình. Gần như không cầu thủ nào là "bất khả xâm phạm" dưới thời ông Kim Sang-sik, đặc biệt trên hàng công. Chỉ riêng hàng phòng ngự do đặc thù cần sự ổn định, nhân sự ít có sự biến động.

U23 Việt Nam hiện nay không sở hữu nhiều nhân tố đặc biệt như thế hệ Thường Châu đàn anh, nhưng vẫn biết cách chiến thắng

Cách sử dụng quân của HLV Kim Sang-sik tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được ra sân, thi đấu và tích luỹ kinh nghiệm. Nếu HLV Park Hang-seo sở hữu lứa cầu thủ xuất sắc được tôi rèn trước đó thì dưới tay ông Kim Sang-sik, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Thái Sơn hay Phi Hoàng...đang cho thấy ngày một trưởng thành.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam trình diễn lối chơi kỷ luật, bản lĩnh và giàu sự gắn kết giữa các tuyến. Hiếm khi nào trước những đối thủ ở châu lục như U23 Saudi Arabia hay U23 UAE, U23 Việt Nam lại nhận được nhiều sự chờ đợi như vậy thay vì lo lắng.

Đây cũng là lý do giới hâm mộ chờ đợi U23 Việt Nam tiếp tục có màn thể hiện tốt để vượt qua U23 Trung Quốc tại trận bán kết.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel