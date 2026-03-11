Mỹ nhân tennis khóc và đập vỡ 2 vợt vì thua ở Indian Wells, hậu quả nhãn tiền

Được kỳ vọng bảo vệ danh hiệu tại Indian Wells 2026, nhưng Mirra Andreeva lại rời giải trong nước mắt sau thất bại ngược 6-4, 6-7(5), 3-6 trước Katerina Siniakova ở vòng ba (trận đấu hôm 10/3).

Không bảo vệ được ngôi vô địch Indian Wells, Mirra đối mặt nguy cơ rớt khỏi top 10 WTA

Trận đấu kéo dài 2 giờ 48 phút chứng kiến tay vợt 18 tuổi nhiều thời điểm nắm lợi thế, nhưng cuối cùng vẫn không thể khép lại chiến thắng. Áp lực càng lớn hơn khi Andreeva bước vào giải với 1.000 điểm cần bảo vệ sau chức vô địch năm ngoái trước Aryna Sabalenka.

Thất bại khiến cô mất tới 935 điểm trên bảng xếp hạng WTA, qua đó đối mặt nguy cơ rơi khỏi top 10 thế giới.

Bùng nổ cảm xúc trên sân

Diễn biến trận đấu cho thấy Andreeva chịu áp lực tâm lý rõ rệt. Sau khi để thua set hai ở loạt tie-break, tay vợt người Nga quay về phía khu vực HLV và la hét đầy giận dữ, thậm chí ra hiệu yêu cầu họ rời khán đài.

Không lâu sau, cô đập mạnh vợt xuống sân và nhận cảnh cáo từ trọng tài, trước khi tiếp tục đập gãy thêm một cây vợt khác khi trận đấu khép lại.

Khi rời sân, Andreeva còn hét về phía khán đài. Một số khán giả tại Indian Wells đã huýt sáo phản ứng, tạo nên cảnh tượng căng thẳng hiếm thấy với tay vợt tuổi teen thường được ví như “Sharapova mới”.

Áp lực của một thần đồng

Sự bùng nổ cảm xúc phần nào phản ánh sức ép lớn mà Andreeva đang phải đối mặt sau khi vươn lên nhanh chóng trên bảng xếp hạng WTA.

Trước khi giải đấu khởi tranh, tay vợt trẻ thừa nhận cuộc sống liên tục di chuyển giữa các giải đấu khiến cô khó duy trì nhịp sinh hoạt bình thường.

“Tôi cố gắng mang gia đình theo cùng khi thi đấu. Gần đây tôi còn đưa cả chú chó con đi theo. Đó là trải nghiệm mới khi vừa thi đấu vừa phải chăm sóc một sinh vật nhỏ”, Andreeva chia sẻ.

Ở tuổi 18, những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc như vậy không phải điều hiếm thấy. Tuy nhiên, thất bại tại Indian Wells vẫn là cú sốc lớn với tay vợt người Nga khi cô phải sớm nói lời chia tay giải đấu từng giúp mình bước lên hàng ngũ ngôi sao của làng quần vợt nữ.

Kết quả này cũng gián tiếp mang lại lợi thế cho Victoria Mboko, người nhiều khả năng giữ được vị trí trong top 10 bảng xếp hạng WTA sau khi Andreeva bị trừ điểm.