Báo Trung Quốc tin đội nhà sẽ vượt qua U23 Việt Nam nhờ thống kê lịch sử

Tử thủ để đi tiếp

Giải U23 châu Á đã trở thành “Cúp Đông Á” sau vòng tứ kết, nhưng trong khi 2 đội mạnh U23 Nhật Bản & U23 Hàn Quốc sẽ phải loại nhau ở bán kết, cặp đấu còn lại chứng kiến 2 đội tuyển không nhiều người nghĩ sẽ vào sâu đến tận đây.

U23 Trung Quốc đến được bán kết U23 châu Á bằng sự vững chắc trong phòng ngự

Trong khi U23 Việt Nam đã từng vào chung kết năm 2018, đây là lần đầu tiên U23 Trung Quốc vượt qua vòng bảng trong lịch sử dự giải. Việc họ vượt qua 4 trận đấu mà không thủng lưới lần nào và ghi chỉ 1 bàn đã khiến dư luận Trung Quốc tin rằng tuyển U23 nước này đứng trước thời cơ làm nên kỳ tích.

Với hàng phòng ngự chặt chẽ được chỉ huy bởi thủ môn Li Hao, U23 Trung Quốc không ngán kéo trận đấu vào loạt luân lưu nếu cần. Họ đã làm được điều này trước U23 Uzbekistan và đó cũng là kế hoạch cho trận gặp U23 Việt Nam, đội duy nhất của giải đang có thành tích toàn thắng trong 90 hay 120 phút thi đấu (U23 Nhật Bản đã phải đá luân lưu ở tứ kết).

Tái hiện lịch sử?

Dư luận Trung Quốc đang liên tiếp có những bài viết bày tỏ niềm tin vào tuyển U23 của mình. Sáng nay 19/1, tờ Sina Sport đã điểm lại lịch sử giải U23 châu Á để xem những đội nào đã vào đến bán kết giải mà không thủng lưới.

“Trong lịch sử giải U23 châu Á trước đây, 2 đội tuyển đã đến được bán kết mà không lọt lưới bàn nào. Gần đây nhất là U23 Uzbekistan ở giải năm 2024 khi họ đã ghi 10 bàn không gỡ ở vòng bảng và thắng U23 Saudi Arabia 2-0 ở tứ kết. Trước đó U23 Saudi Arabia của năm 2022 cũng làm được điều này, họ ghi 7 bàn không gỡ ở vòng bảng và sau đó thắng U23 Việt Nam 2-0 ở tứ kết”, bài viết của Sina có đoạn.

Sina Sport tin rằng U23 Trung Quốc sẽ làm nên kỳ tích, khi đã có 2 đội tuyển trước đây vào đến chung kết mà không lọt lưới bàn nào

“Đáng nói là cả 2 đội tuyển đó vẫn giữ sạch lưới ở bán kết để lọt vào trận chung kết. U23 Uzbekistan đã không may thua cả 2 trận chung kết, nhưng U23 Saudi Arabia đã thắng trận tranh cúp năm 2022. U23 Trung Quốc giờ là đội thứ 3 vẫn chưa thủng lưới khi vào bán kết, không chừng chúng ta cũng sẽ tạo nên cột mốc trên”.

Sina cũng có bài viết đề cập đến 2 trận giao hữu U23 Trung Quốc gặp U23 Việt Nam trong năm 2025: “U23 Trung Quốc đã bị dẫn trước nhưng cầm hòa 1-1 trước U23 Việt Nam hồi tháng 3/2025 ở Diêm Thành, trước khi thua sát nút 0-1 ở Panda Cup tháng 11. Hai đội không có nhiều thay đổi so với 2 trận giao hữu nên đó sẽ là bài học để hai đội chuẩn bị cho trận đấu này”.