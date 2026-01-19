Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc: HLV Kim Sang Sik hé lộ thông tin quan trọng

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam HLV Kim Sang Sik

(15h30, 19/1) HLV Kim Sang Sik sẽ chia sẻ những sự chuẩn bị của ông trước thềm trận bán kết gặp U23 Trung Quốc.

HLV Kim Sang Sik chuẩn bị gì cho bán kết?

U23 Việt Nam đã có buổi tập chiến thuật khá kỹ càng trong ngày 18/1 để chuẩn bị cho trận gặp U23 Trung Quốc (22h30, 20/1). Trước đó 1 ngày, HLV Kim Sang Sik cùng dàn trợ lý đã đến xem U23 Trung Quốc thi đấu để thu thập thông tin.

Bên cạnh những ghi chép trong trận tứ kết vừa qua, thầy Kim và các cộng sự cũng không quên dữ liệu ghi hình từ 2 trận gặp U23 Trung Quốc ở các giải giao hữu năm 2025. Trong ngày 18/1, HLV Kim Sang Sik đã bắt tay luôn vào việc tập chiến thuật cho các cầu thủ.

Đình Bắc thể trạng ổn định

U23 Việt Nam sẽ đá bán kết với lực lượng không bị sứt mẻ gì. Đình Bắc nén đau đá trước U23 UAE nhưng hiện đã ổn trở lại, trong khi Lê Viktor rời sân sau pha va chạm khá mạnh vào đầu với một cầu thủ đối phương nhưng đã trở lại trạng thái khỏe mạnh.

Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Văn Thuận đều sung sức, không còn bị làm phiền bởi các chấn thương ở trước giải. Do đó buổi tập ngày 18/1 đã diễn ra thuận lợi cho U23 Việt Nam.

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

19/01/2026 09:50 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giải U23 châu Á 2026
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
