Bảng xếp hạng U23 Việt Nam, bảng xếp hạng vòng chung kết U23 châu Á 2026 mới nhất
Bảng xếp hạng vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ được cập nhật thường xuyên dựa trên kết quả từ 16 đội của 4 bảng đấu. Các đội thi đấu tại Saudi Arabia từ 6-24/1/2026.
U23 Việt Nam quyết tâm ghi dấu ấn tại giải đấu và hướng tới thành tích tốt nhất tại bảng A. Các bảng đấu còn có những đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq, Australia và Qatar, hứa hẹn bảng xếp hạng sẽ biến động và hấp dẫn.
Bảng xếp hạng vòng chung kết U23 châu Á 2026
|
Bảng A
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
U23 Saudi Arabia (Chủ nhà)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
U23 Việt Nam
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
U23 Jordan
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
U23 Kyrgyzstan
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bảng B
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
U23 Nhật Bản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Qatar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
U23 United Arab Emirates
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
U23 Syria
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bảng C
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
U23 Uzbekistan
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
U23 Hàn Quốc
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
U23 Iran
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
U23 Lebanon
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bảng D
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
U23 Iraq
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
U23 Australia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
U23 Thái Lan
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
U23 Trung Quốc
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
* 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết.
(NLĐO) -Tháng 11-2025, tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu U23 quốc tế tại Trung Quốc, chạm trán các đội mạnh châu Á như Hàn Quốc,...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/12/2025 08:55 AM (GMT+7)