Bảng xếp hạng U23 Việt Nam, bảng xếp hạng vòng chung kết U23 châu Á 2026 mới nhất

U23 Việt Nam quyết tâm ghi dấu ấn tại giải đấu và hướng tới thành tích tốt nhất tại bảng A. Các bảng đấu còn có những đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq, Australia và Qatar, hứa hẹn bảng xếp hạng sẽ biến động và hấp dẫn.

Bảng xếp hạng vòng chung kết U23 châu Á 2026

Bảng A Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U23 Saudi Arabia (Chủ nhà) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U23 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U23 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U23 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng B Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U23 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U23 United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U23 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng C Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U23 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U23 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U23 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U23 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng D Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 U23 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U23 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U23 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U23 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0