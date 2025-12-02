Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Bảng xếp hạng U23 Việt Nam, bảng xếp hạng vòng chung kết U23 châu Á 2026 mới nhất

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Bảng xếp hạng vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ được cập nhật thường xuyên dựa trên kết quả từ 16 đội của 4 bảng đấu. Các đội thi đấu tại Saudi Arabia từ 6-24/1/2026.

U23 Việt Nam quyết tâm ghi dấu ấn tại giải đấu và hướng tới thành tích tốt nhất tại bảng A. Các bảng đấu còn có những đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq, Australia và Qatar, hứa hẹn bảng xếp hạng sẽ biến động và hấp dẫn.

Bảng xếp hạng vòng chung kết U23 châu Á 2026

Bảng A

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

U23 Saudi Arabia (Chủ nhà)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

U23 Việt Nam

0

0

0

0

0

0

0

0

3

U23 Jordan

0

0

0

0

0

0

0

0

4

U23 Kyrgyzstan

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng B

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 U23 Nhật Bản

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Qatar

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 U23 United Arab Emirates

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 U23 Syria

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng C

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 U23 Uzbekistan

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 U23 Hàn Quốc

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 U23 Iran

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 U23 Lebanon

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng D

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 U23 Iraq

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 U23 Australia

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 U23 Thái Lan

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 U23 Trung Quốc

0

0

0

0

0

0

0

0

* 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết.

U23 Việt Nam chuẩn bị chạm trán Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan
U23 Việt Nam chuẩn bị chạm trán Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan

(NLĐO) -Tháng 11-2025, tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu U23 quốc tế tại Trung Quốc, chạm trán các đội mạnh châu Á như Hàn Quốc,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/12/2025 08:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN