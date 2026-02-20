HLV Kim Sang Sik và chuyện về người hùng thầm lặng của U23 Việt Nam

Gương mặt quen thuộc bên đường biên kỹ thuật

Hẳn người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thể quên những tiếng hét rõ mồn một qua sóng truyền hình, khi U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 như: “Cố lên, anh em cố lên! Nhàn ơi, lùi vào giữa đi! Khang ơi, đừng để nó tạt, nó sắp tạt đấy!” Đó chính là tiếng hét của Đỗ Anh Văn, trợ lý ngôn ngữ thân cận nhất của HLV Kim Sang Sik.

Đỗ Anh Văn cùng HLV Kim Sang Sik khoe tấm huy chương đồng ở giải U23 châu Á 2026. Ảnh NVCC

Trong các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam và các đội tuyển trẻ, hình ảnh Đỗ Anh Văn đứng sát đường biên kỹ thuật đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ. Khi HLV Kim Sang Sik đưa ra chỉ đạo, trợ lý ngôn ngữ này lập tức truyền đạt lại cho cầu thủ bằng giọng nói rõ ràng, dứt khoát và đúng thời điểm.

Không chỉ dừng lại ở việc chuyển ngữ, Anh Văn còn đóng vai trò cầu nối, giúp cầu thủ Việt Nam hiểu đầy đủ sắc thái và ý đồ chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh nhịp độ thi đấu ngày càng cao và yêu cầu chiến thuật ngày càng chi tiết.

Theo chia sẻ của ông Dương Nghiệp Khôi (cựu Tổng thư ký VFF khi HLV Kim Sang Sik mới đến Việt Nam làm việc), Đỗ Anh Văn quê Hải Dương, từng theo học bóng đá năng khiếu từ nhỏ và tập luyện cùng lứa với Nguyễn Văn Toàn khi mới chín tuổi. Nhận thấy bản thân khó theo đuổi con đường cầu thủ chuyên nghiệp do thể hình nhỏ con, Anh Văn sớm chuyển hướng sang học tập và làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bóng đá.

“Ban đầu, khi được giới thiệu Anh Văn làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Kim Sang Sik, chúng tôi cũng có chút băn khoăn vì cậu ấy nói giọng miền quê. Nhưng tìm hiểu kỹ mới biết Anh Văn từng học bóng đá bài bản, hiểu rất rõ thuật ngữ và tư duy chuyên môn, lại có thời gian dài gắn bó với bóng đá Hàn Quốc”, ông Dương Nghiệp Khôi cho biết.

Đỗ Anh Văn luôn có mặt ở mọi "điểm nóng" cùng HLV Kim Sang Sik.

Áp lực công việc và quyết định gắn bó lâu dài

Con đường đến với đội tuyển Việt Nam của Đỗ Anh Văn không hoàn toàn suôn sẻ. Theo ông Trần Anh Tú – Phó chủ tịch VFF kiêm Trưởng đoàn các ĐTQG Việt Nam, khi HLV Kim Sang Sik mới sang Việt Nam, Anh Văn từng được giới thiệu nhưng ban đầu từ chối nhận nhiệm vụ vì lo ngại áp lực công việc quá lớn.

“Thời điểm đó, đội tuyển không có nhiều phương án phù hợp hơn. Chúng tôi đã thuyết phục và tạo điều kiện để Đỗ Anh Văn thử việc. Sau một thời gian ngắn, sự ăn ý giữa Văn với HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ cho thấy đây là lựa chọn đúng”, ông Trần Anh Tú chia sẻ.

Ngay cả khi đã chính thức nhận nhiệm vụ, có giai đoạn Đỗ Anh Văn xin nghỉ vì áp lực. Rất may, bộ phận quản lý các đội tuyển quốc gia đã kịp thời động viên để trợ lý ngôn ngữ này tiếp tục gắn bó và dần khẳng định vai trò của mình.

Điểm khiến Đỗ Anh Văn được đánh giá cao nằm ở việc anh không chỉ dịch ngôn ngữ thuần túy. Với nền tảng từng học và chơi bóng đá, Anh Văn có khả năng truyền tải chỉ đạo của HLV Kim Sang Sik theo cách phù hợp nhất với cầu thủ Việt Nam, tránh việc chuyển ngữ máy móc.

Theo ông Trần Anh Tú, “Đỗ Anh Văn là người nghiêm túc, có trách nhiệm và hiểu rõ vai trò của mình quan trọng như thế nào, nhưng luôn giữ sự khiêm tốn trong cách làm việc”. Chính sự kết hợp giữa ngôn ngữ và chuyên môn giúp các thông điệp chiến thuật được truyền đi nhanh, chính xác, đặc biệt trong các giải đấu lớn như AFF Cup (ASEAN Cup), SEA Games hay vòng loại Asian Cup.

HLV Kim Sang Sik tặng hoa cho Đỗ Anh Văn sau khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Ảnh NVCC

Bó hoa tại SEA Games và sự ghi nhận đặc biệt

Một trong những chi tiết được nhiều người nhắc đến là khoảnh khắc sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan. Do ban tổ chức chỉ chuẩn bị đúng 23 chiếc huy chương vàng để trao cho 23 cầu thủ U22 Việt Nam, ban huấn luyện và các thành viên khác, trong đó có HLV Kim Sang Sik, không có huy chương.

Sau lễ trao giải, HLV Kim Sang Sik đã chủ động tìm một bó hoa để trao tặng Đỗ Anh Văn trước sự chứng kiến của truyền thông. Đây được xem là hành động thể hiện sự trân trọng đối với người trợ lý đã đồng hành cùng ông trong suốt hành trình thành công với các đội tuyển Việt Nam, từ chức vô địch AFF Cup (ASEAN Cup), U23 Đông Nam Á, huy chương vàng SEA Games 33 cho đến hạng Ba tại giải U23 châu Á 2026.

Không xuất hiện trên bảng tỷ số và cũng không được nhắc tên nhiều sau mỗi chiến thắng, nhưng Đỗ Anh Văn là một mắt xích quan trọng trong bộ máy đội tuyển Việt Nam dưới thời Kim Sang Sik. Anh là cầu nối giữa huấn luyện viên trưởng và cầu thủ, giữa hai nền bóng đá và hai nền văn hóa.

Sự ghi nhận từ lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và chính HLV Kim Sang Sik cho thấy vai trò của những con người đứng phía sau hào quang ngày càng được nhìn nhận đúng mức.