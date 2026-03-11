Vật hội làng thành "mỏ vàng": Anh Thơ đấu 1 buổi lấy 17 triệu đồng, Thế Cử kiếm nửa tỷ

Những ngày đầu năm âm lịch, khi hàng loạt lễ hội truyền thống diễn ra khắp miền Bắc, các sới vật hội làng không chỉ là nơi bảo tồn nét văn hóa dân gian lâu đời mà còn trở thành “sân khấu” giúp nhiều đô vật kiếm được khoản thu nhập đáng kể.

Theo Hiếu "Khổng lồ", hot girl vật Anh Thơ (giữa) kiếm được 17 triệu đồng chỉ sau 1 sự kiện vật hội làng

Thu nhập hàng chục triệu từ một buổi vật

Nhắc tới vật hội làng, nhiều người thường nghĩ đây chỉ là hoạt động giao lưu, thi đấu vui trong khuôn khổ lễ hội. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, các sới vật đã thu hút đông đảo đô vật chuyên nghiệp và bán chuyên nhờ mức thưởng hấp dẫn.

Thông thường, nếu vô địch một sới vật, đô vật có thể nhận phần thưởng từ khoảng 3 triệu đến 10-20 triệu đồng, tùy quy mô lễ hội. Ngoài tiền thưởng chính thức từ ban tổ chức, các đô còn nhận được những phần thưởng “trao tay” từ khán giả, tạo nên nguồn thu đáng kể.

Trên trang cá nhân của đô vật nổi tiếng Hà Văn Hiếu (Hiếu “Khổng lồ”), anh chia sẻ về một giải vật gần đây khi hot girl làng vật Anh Thơ kiếm được tới 17 triệu đồng chỉ sau một buổi thi đấu.

Với lịch lễ hội dày đặc trong tháng Giêng âm lịch 2026, nếu thi đấu thường xuyên, các đô vật có thể thu về khoản tiền không nhỏ chỉ trong thời gian ngắn.

Kiếm tiền nhưng không dễ dàng

Tuy vậy, theo chia sẻ của Hiếu “Khổng lồ”, vật hội làng không phải sân chơi dễ dàng như nhiều người nghĩ. Đây vẫn là môn thể thao đối kháng đòi hỏi sức mạnh, kỹ thuật và tiềm ẩn nhiều nguy cơ chấn thương.

Đặc biệt với các nữ đô vật như Anh Thơ, việc thi đấu trước đông người, thậm chí đôi khi phải so tài với đối thủ nam, có thể tạo ra nhiều rủi ro cả về thể chất lẫn những tình huống nhạy cảm trên sới vật.

Không ít khán giả trên mạng xã hội cũng bày tỏ quan điểm rằng thu nhập cao luôn đi kèm với rủi ro, khi chỉ một chấn thương cũng có thể khiến VĐV phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Thế Cử (bên trái) là một trong số các đô chơi nhiều giải hội làng nhất đầu năm âm lịch 2026

Có đô vật kiếm tới nửa tỷ đồng

Không chỉ riêng Anh Thơ, nhiều đô vật nam cũng tận dụng mùa lễ hội đầu năm để “cày sới”. Theo chia sẻ của Hà Văn Hiếu, đô vật Nguyễn Thế Cử, người từng 9 lần vô địch quốc gia liên tiếp là một trong những gương mặt thi đấu năng nổ nhất tại các sới vật hội làng năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, Thế Cử liên tục tham gia nhiều lễ hội và giành chức vô địch ở nhiều giải lớn. Theo ước tính của Hiếu “Khổng lồ”, tổng số tiền thưởng mà đô vật này nhận được có thể lên tới khoảng 500 triệu đồng.

Nếu tiếp tục thi đấu với mật độ dày đặc trong mùa lễ hội, con số này thậm chí có thể còn tăng lên đáng kể.

Thực tế cho thấy, vật hội làng ngày nay không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn trở thành một sân chơi hấp dẫn với các đô vật, nơi họ vừa thể hiện kỹ năng vừa có cơ hội cải thiện thu nhập. Tuy vậy, phía sau những khoản tiền thưởng đáng chú ý vẫn là sự đánh đổi về sức khỏe và rủi ro chấn thương, điều mà bất cứ đô vật nào bước lên sới cũng phải chấp nhận.