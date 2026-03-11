Nóng nhất thể thao sáng 11/3: Alcaraz bất ngờ chỉ trích trọng tài, huyền thoại phản pháo

Alcaraz bất ngờ chỉ trích trọng tài, huyền thoại phản pháo

Carlos Alcaraz đã chỉ trích một số trọng tài vì cách áp dụng luật “shot clock” (đồng hồ đếm ngược giới hạn thời gian giữa hai điểm), cho rằng có người “không hiểu quần vợt” khi điều hành trận đấu. Tay vợt người Tây Ban Nha đưa ra nhận xét này sau chiến thắng trước Grigor Dimitrov tại Indian Wells.

Alcaraz không hài lòng với luật lệ hiện tại của tennis

Quy định đồng hồ giao bóng 25 giây được đưa ra nhằm tăng tốc độ thi đấu, nhưng Alcaraz cho rằng việc áp dụng quá cứng nhắc gây khó khăn cho VĐV. Theo anh, những pha bóng kéo dài, điều kiện thi đấu và tiếng ồn từ khán giả khiến việc tuân thủ thời gian trở nên bất hợp lý. Ngôi sao Tây Ban Nha cũng từng gọi thay đổi này là “điên rồ” vì phá vỡ thói quen thi đấu của các tay vợt.

Tuy nhiên, huyền thoại Boris Becker lại không đồng tình với hậu bối. Theo cựu tay vợt người Đức, luật này được áp dụng cho tất cả và giúp thu hẹp khoảng thời gian lãng phí giữa mỗi điểm.

Thần đồng Fonseca tự tin vượt qua Sinner

Tài năng trẻ Joao Fonseca sẽ lần đầu so tài với Jannik Sinner trong sự nghiệp khi hai tay vợt chạm trán tại vòng 4 Indian Wells (dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 11/3, giờ Hà Nội). Ở tuổi 19, Fonseca đang nổi lên như một hiện tượng của quần vợt thế giới và được xem là nhân tố có thể phá vỡ thế cạnh tranh giữa Sinner và Carlos Alcaraz.

Tay vợt người Brazil đã gây ấn tượng mạnh khi lần lượt đánh bại Karen Khachanov và Tommy Paul tại giải đấu trên đất Mỹ. Hiện xếp hạng 35 ATP, Fonseca khẳng định anh hiểu cách để trở thành số 1 thế giới và nhà vô địch Grand Slam, đồng thời tin mình đủ khả năng đánh bại cả Sinner lẫn Alcaraz.

Ferrari đã có phương án thay thế Hamilton

Ferrari được cho là đã xác định phương án dài hạn cho vị trí của Lewis Hamilton khi tài năng trẻ Oliver Bearman nổi lên như ứng viên tiềm năng. Tay đua bảy lần vô địch thế giới có thể đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, với tương lai phụ thuộc vào sức cạnh tranh của chiếc SF-26.

Hamilton khởi đầu mùa giải bằng vị trí thứ tư tại Australian Grand Prix và vẫn đang tìm kiếm podium đầu tiên cùng Ferrari. Nếu tay đua người Anh giải nghệ trong vài năm tới, Bearman được xem là lựa chọn sáng giá. Anh gây ấn tượng mạnh ở các giải trẻ và từng có màn ra mắt đáng chú ý cho Ferrari tại chặng Saudi Arabia năm 2024.

Ngannou trở lại MMA trong sự kiện lớn tháng 5

Cựu vô địch hạng nặng UFC Francis Ngannou sẽ trở lại thi đấu MMA vào ngày 16/5 khi góp mặt trong sự kiện có trận đấu giữa Ronda Rousey và Gina Carano. Theo thông báo từ Most Valuable Promotions, võ sĩ người Cameroon sẽ đối đầu Philipe Lins trong trận đấu kéo dài năm hiệp.

Lins từng thi đấu tại UFC và là nhà vô địch giải hạng nặng của PFL. Ngannou rời PFL sau ba năm gắn bó, dù chỉ thi đấu một lần trong thời gian đó. Hợp đồng trước đây cho phép anh tham gia quyền Anh, giúp Ngannou có các trận đấu lớn với Tyson Fury và Anthony Joshua