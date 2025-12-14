Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
HLV Kim Sang Sik cho U22 Việt Nam tập gì trước bán kết SEA Games?

Sự kiện: Bóng đá SEA Games 33 HLV Kim Sang Sik U22 Việt Nam

Thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng và sẵn sàng cho trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 trước U22 Philippines (15h30 ngày 15/12).

Chiều ngày 14/12, U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập quan trọng ở Bangkok nhằm chuẩn bị cho trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games trước đối thủ U22 Philippines. Dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang Sik, toàn đội chủ yếu rèn các bài di chuyển chiến thuật, bắt bài đối phương và ráp đội hình, cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng trước thời điểm bước vào trận đấu quyết định.

U22 Việt Nam&nbsp;rèn các bài di chuyển chiến thuật, bắt bài đối phương và ráp đội hình

🚍 Di chuyển gần hơn một nửa quãng đường, giáo án được điều chỉnh

Khoảng 15h20, thầy trò HLV Kim Sang Sik rời khách sạn để di chuyển tới sân tập Look E-San. So với địa điểm tập luyện trước đó, quãng đường lần này đã được rút ngắn gần hơn một nửa, giúp các cầu thủ tiết kiệm thời gian di chuyển và có thêm điều kiện hồi phục thể lực.

Chính vì vậy, ban huấn luyện chủ động xây dựng giáo án tập luyện nhẹ nhàng, phù hợp với giai đoạn nước rút của giải đấu.

⚽ Tập bắt bài đối phương, hoàn thiện đội hình trước giờ G

Buổi tập của U22 Việt Nam kéo dài khoảng 1 tiếng. Trọng tâm là các bài di chuyển chiến thuật, tổ chức đội hình và phối hợp nhóm nhằm nâng cao khả năng bắt bài đối phương – yếu tố then chốt ở các trận đấu loại trực tiếp.

HLV Kim Sang Sik cũng dành thời gian rà soát bộ khung đội hình, thử nghiệm các phương án nhân sự để sẵn sàng ứng phó với những diễn biến khác nhau ở trận bán kết.

Các cầu thủ đều tập luyện với tinh thần và quyết tâm cao độ

🧠 Họp chuyên môn, mổ xẻ U22 Philippines

Trước đó, vào trưa ngày 14/12, U22 Việt Nam đã có buổi họp chuyên môn để phân tích đối thủ U22 Philippines. Ban huấn luyện tập trung đánh giá kỹ lối chơi, điểm mạnh – điểm yếu của đối phương, qua đó xây dựng phương án chiến thuật phù hợp.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chuyên môn, U22 Việt Nam đang cho thấy quyết tâm cao nhất trước mục tiêu giành vé vào chung kết SEA Games.

Một số hình ảnh về buổi tập ngày 14/12 của U22 Việt Nam

HLV Kim Sang Sik cho U22 Việt Nam tập gì trước bán kết SEA Games? - 3

HLV Kim Sang Sik cho U22 Việt Nam tập gì trước bán kết SEA Games? - 4

HLV Kim Sang Sik cho U22 Việt Nam tập gì trước bán kết SEA Games? - 5

HLV Kim Sang Sik cho U22 Việt Nam tập gì trước bán kết SEA Games? - 6

HLV Kim Sang Sik cho U22 Việt Nam tập gì trước bán kết SEA Games? - 7

HLV Kim Sang Sik cho U22 Việt Nam tập gì trước bán kết SEA Games? - 8

HLV Kim Sang Sik cho U22 Việt Nam tập gì trước bán kết SEA Games? - 9

HLV Kim Sang Sik cho U22 Việt Nam tập gì trước bán kết SEA Games? - 10

HLV Kim Sang Sik cho U22 Việt Nam tập gì trước bán kết SEA Games? - 11

