HLV Kim Sang Sik âm thầm “xem giò” U22 Thái Lan trước chung kết SEA Games 33

👥 Ban huấn luyện U22 Việt Nam dự khán đầy đủ

Tối ngày 15/12, ngay sau khi cùng U22 Việt Nam vượt qua U22 Philippines ở trận bán kết đầu tiên môn bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik đã không nghỉ ngơi mà lập tức bắt tay vào công tác chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tiếp theo.

HLV Kim Sang Sik cùng các trợ lý đều đến xem trận U22 Thái Lan - U22 Malaysia

Sau bữa tối cùng toàn đội tại khách sạn, chiến lược gia người Hàn Quốc quay trở lại sân Rajamangala để trực tiếp dự khán trận bán kết còn lại giữa chủ nhà U22 Thái Lan và U22 Malaysia. Tháp tùng HLV Kim Sang Sik là đội ngũ cộng sự thân cận, gồm trợ lý Lee Jung Soo (người phải ngồi khán đài do bị treo quyền chỉ đạo), trợ lý Yoon Dong Hun và HLV thủ môn Lee Won Jae.

Ban huấn luyện U22 Việt Nam ngồi tại khu vực khán đài VIP, chăm chú theo dõi từng diễn biến của trận đấu. Trong hơn 80 phút theo dõi, HLV Kim Sang Sik và các cộng sự tập trung quan sát cách vận hành lối chơi, khả năng tổ chức tấn công cũng như những điểm yếu nơi hàng thủ của U22 Thái Lan.

🚗 Rời sân sớm nhưng “đủ dữ liệu”

Khi trận đấu trôi về phút 80 với tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về U22 Thái Lan, ban huấn luyện U22 Việt Nam chủ động rời sân sớm nhằm tránh cảnh kẹt xe tại Bangkok, trong bối cảnh gần 20.000 CĐV chuẩn bị ra về.

HLV Kim Sang Sik và các trợ lý rời trận đấu trước khi kết thúc, nhưng tỷ số 1-0 cho U22 Thái Lan không thay đổi

Dù không theo dõi trọn vẹn 90 phút, nhưng chừng đó là đủ để HLV Kim Sang Sik thu thập những thông tin cần thiết về đối thủ của U22 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 33 (chung cuộc U22 Thái Lan thắng U22 Malaysia với tỉ số 1-0), dự kiến diễn ra vào ngày 18/12.

Việc trực tiếp “xem giò” U22 Thái Lan cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động của ban huấn luyện U22 Việt Nam trước trận đấu được xem là then chốt cho mục tiêu hướng đến tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33.