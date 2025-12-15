Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs AFC Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Betis
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-

Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Malaysia: "Voi chiến" đụng độ "Hổ vàng" (SEA Games)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá SEA Games 33 SEA Games 33

(20h, 15/12, bán kết SEA Games) Trận bán kết 2 của môn bóng đá nam SEA Games 33 là cuộc đối đầu giữa "Voi chiến" Thái Lan và "Hổ vàng" Malaysia.

SEA Games | 20h, 15/12 |

U22 Thái Lan
Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Malaysia: "Voi chiến" đụng độ "Hổ vàng" (SEA Games) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Malaysia: "Voi chiến" đụng độ "Hổ vàng" (SEA Games) - 1
U22 Malaysia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Malaysia: "Voi chiến" đụng độ "Hổ vàng" (SEA Games) - 1
Chomphat Boonlert, Phon Ek Maneekorn, Phattharaphon Saksakit, Attapol Saengthong, Chaiphon Adton, Sittha Bunla, Yotkorn, Thanakrit Chotmuangpak, Chanaphat Buaphan, Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha
Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Malaysia: "Voi chiến" đụng độ "Hổ vàng" (SEA Games) - 1
Zulhilmi, Aduibullah, Moses Raj, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Haqimi Azim

Đường đi của chủ nhà dễ dàng

U22 Thái Lan đã trải qua một vòng bảng không thể dễ dàng hơn bởi cả U22 Singapore lẫn U22 Timor Leste đều yếu hơn so "Voi chiến" rất nhiều. Không ngạc nhiên khi U22 Thái Lan giành ngôi nhất bảng và ghi được tới 9 bàn thắng, nhiều nhất tại SEA Games vào lúc này. Việc đứng nhất bảng A cũng giúp họ thuận lợi khi tiến vào bán kết bởi chỉ phải gặp đội xếp nhì xuất sắc nhất. 

U22 Malaysia sẽ vất vả

Thực lực của U22 Malaysia tại SEA Games 33 có phần hạn chế. Những gì họ bộc lộ qua 2 trận đấu ở vòng bảng cho thấy rất nhiều thiếu sót. Các cầu thủ phòng ngự của U22 Malaysia rất hay mắc sai lầm trong khi hàng công tỏ ra không sắc sảo.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

8

Tottenham - Liverpool 21.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Tottenham
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 00:30 ngày 21/12
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam - U22 Philippines: Đình Bắc - Viktor Lê đá chính (BK SEA Games 33)
Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam - U22 Philippines: Đình Bắc - Viktor Lê đá chính (BK SEA Games 33)

(15h30, 15/12) U22 Việt Nam chỉ có đúng một sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/12/2025 12:36 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN