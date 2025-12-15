Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Malaysia: "Voi chiến" đụng độ "Hổ vàng" (SEA Games)

SEA Games | 20h, 15/12 | U22 Thái Lan 0 - 0 U22 Malaysia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U22 Thái Lan vs U22 Malaysia U22 Malaysia Điểm Chomphat Boonlert Phon Ek Maneekorn Phattharaphon Saksakit Attapol Saengthong Chaiphon Adton Sittha Bunla Yotkorn Thanakrit Chotmuangpak Chanaphat Buaphan Seksan Ratree Yotsakorn Burapha Điểm Zulhilmi Aduibullah Moses Raj Alif Ahmad Danish Muhammad Rahman Ziad Shafizan Izwan Haqimi Azim Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U22 Thái Lan U22 Thái Lan U22 Malaysia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Chomphat Boonlert, Phon Ek Maneekorn, Phattharaphon Saksakit, Attapol Saengthong, Chaiphon Adton, Sittha Bunla, Yotkorn, Thanakrit Chotmuangpak, Chanaphat Buaphan, Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha Zulhilmi, Aduibullah, Moses Raj, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Haqimi Azim

Đường đi của chủ nhà dễ dàng

U22 Thái Lan đã trải qua một vòng bảng không thể dễ dàng hơn bởi cả U22 Singapore lẫn U22 Timor Leste đều yếu hơn so "Voi chiến" rất nhiều. Không ngạc nhiên khi U22 Thái Lan giành ngôi nhất bảng và ghi được tới 9 bàn thắng, nhiều nhất tại SEA Games vào lúc này. Việc đứng nhất bảng A cũng giúp họ thuận lợi khi tiến vào bán kết bởi chỉ phải gặp đội xếp nhì xuất sắc nhất.

U22 Malaysia sẽ vất vả

Thực lực của U22 Malaysia tại SEA Games 33 có phần hạn chế. Những gì họ bộc lộ qua 2 trận đấu ở vòng bảng cho thấy rất nhiều thiếu sót. Các cầu thủ phòng ngự của U22 Malaysia rất hay mắc sai lầm trong khi hàng công tỏ ra không sắc sảo.

