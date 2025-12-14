Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U22 Việt Nam biến hóa như "tắc kè hoa", thầy Kim đề dành chiêu độc cho bán kết?

Sự kiện: Bóng đá SEA Games 33 Bài đặc biệt HLV Kim Sang Sik

U22 Việt Nam đang trình diễn bộ mặt khó lường ở SEA Games 33: Càng đá càng hay, đối thủ càng mạnh càng... dễ thắng.

Bóng đá trẻ luôn ẩn chứa những biến số, và hành trình của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan đang thể hiện rõ điều đó. Sau 2 trận toàn thắng U22 Lào (2-1) và U22 Malaysia (2-0), thầy trò HLV Kim Sang Sik xuất sắc ghi danh vào bán kết với ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên không chỉ gây ấn tượng về điểm số, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn cho thấy sự biến hóa khôn lường về chiến thuật.

HLV Kim Sang Sik biến U22 Việt Nam thành tập thể khó lường

HLV Kim Sang Sik biến U22 Việt Nam thành tập thể khó lường

🃏 "Cú lừa ngọt ngào" của thầy Kim

Ở trận mở màn gặp U22 Lào, U22 Việt Nam chỉ thắng sát nút 2-1 và khiến người hâm mộ cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn. Tuy nhiên, 90 phút ấy có thể xem là bước đi "giấu bài" đầy toan tính của ông Kim.

Trước U22 Lào ngày càng tiến bộ về tổ chức phòng ngự số đông, U22 Việt Nam áp dụng lối đá trực diện thay vì sa đà vào kiểm soát bóng, chấp nhận sự xù xì để đổi lấy hiệu quả tối đa. Chiến thắng dù có phần chật vật vẫn cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn: biết cách kết liễu đối thủ ngay cả khi "cỗ máy" chưa vận hành trơn tru.

Nếu trận gặp Lào là sự thận trọng, thì trận "chung kết" bảng B gặp U22 Malaysia lại đánh dấu màn trình diễn chiến thuật thượng hạng, nơi "chiếc mặt nạ" của U22 Việt Nam được gỡ bỏ hoàn toàn.

Không còn hình ảnh bế tắc, U22 Việt Nam chủ động "đánh phủ đầu" đối thủ ngay từ tiếng còi khai cuộc, để rồi có 2 bàn thắng sớm. Điều này hoàn toàn trái ngược thói quen nhập cuộc chậm chạp của các cấp độ đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Bên cạnh đó, U22 Việt Nam cũng cho thấy sự chắn chắn trong khâu phòng ngự để bảo toàn mành lưới, đồng thời liên tục đe dọa khung thành U22 Malaysia bằng những pha chuyển đối trạng thái ở tốc độ cao.

Đình Bắc đang tỏa sáng trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang Sik

Đình Bắc đang tỏa sáng trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang Sik

🔄 U22 Việt Nam biến hóa khó lường

Sự đa dạng về mảng miếng tấn công cũng là điểm nổi bật ở U22 Việt Nam. Trả lời truyền thông sau trận gặp U22 Malaysia, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiết lộ anh và đồng đội tập luyện rất kỹ bài đá phạt góc - bài tấn công dẫn tới  bàn mở tỷ số ở trận này. 

Tất nhiên không thể không kể đến cách sử dụng nhân sự hợp lí của HLV Kim Sang Sik. Nhà cầm quân 48 tuổi đang giúp Đình Bắc trải qua giải đấu hay nhất từ khi "ăn cơm tuyển" (2 bàn, 2 kiến tạo sau 2 trận), chưa kể những nhân tố như Khuất Văn Khang, Viktor Lê đều sẵn sàng toả sáng.

Dưới thời thầy Kim, các cấp độ đội tuyển Việt Nam luôn thi đấu hay dần qua từng trận ở mọi giải đấu và SEA Games 33 không phải ngoại lệ. Thống kê chỉ ra, ông duy trì thành tích thắng 100% khi dẫn dắt lứa U22 - U23. Thành tích đó kéo dài 9 trận, từ giải U23 Đông Nam Á 2025 (4 trận toàn thắng, vô địch) đến vòng loại U23 châu Á 2026 (3 trận), giờ là vòng bảng SEA Games!

Các đối thủ rất khó "bắt bài" HLV Kim Sang Sik và U22 Việt Nam

Các đối thủ rất khó "bắt bài" HLV Kim Sang Sik và U22 Việt Nam

🏆 Thầy Kim dùng "chiêu độc" nào ở bán kết?

Những chiến thắng thuyết phục ở vòng bảng gửi đi thông điệp đanh thép: U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik không bị đóng khung trong bất kỳ triết lý cứng nhắc nào mà cực kì linh hoạt, thực dụng nhưng cũng bùng nổ khi cần thiết.

Thử thách tiếp theo ở bán kết là U22 Philippines – đội dẫn đầu bảng C với thành tích toàn thắng, trong đó có chiến tích đánh bại đương kim vô địch U22 Indonesia.

Tất nhiên, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng HLV Kim Sang Sik sẽ mang lại bất ngờ cho U22 Philippines để giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng, từ đó tiến gần hơn tới giấc mơ đòi lại huy chương vàng SEA Games danh giá.

13/12/2025 22:52 PM (GMT+7)
