Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 mới nhất
(Tin thể thao, bảng xếp hạng SEA Games 33) Bảng xếp hạng SEA Games 33 được cập nhật liên tục với nhiều đoàn thể thao tranh tài giành huy chương, trong đó các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia luôn dẫn đầu và tạo ra cuộc đua hấp dẫn đến phút chót.
|
TT
|
Đoàn Thể Thao
|
Huy chương
|
Tổng HC
|
Vàng
|
Bạc
|
Đồng
|
1
|
Việt Nam
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Thái Lan
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Indonesia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Campuchia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
Philippines
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|Singapore
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
Malaysia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
Myanmar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
Lào
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
Brunei
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11
|
Timor-Leste
|
0
|
0
|
0
|
0
(PLO)- SEA Games 33 đang đến gần, và điền kinh - môn thể thao được xem là “trụ cột” trong thành tích của đoàn thể thao Việt Nam - đang bước vào giai...
