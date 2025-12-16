Trực tiếp SEA Games 33, đoàn Việt Nam thi đấu 16/12: Đón "cơn mưa vàng" ngày cuối điền kinh

Sau 6 ngày tranh tài sôi động tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đã cán mốc 40 HCV, một con số tạm chấp nhận. Ngày thi đấu 16/12, được dự báo sẽ rất bận rộn, giàu hy vọng vàng vào điền kinh và các môn khác.

Nguyễn Thị Oanh (giữa) hướng tới HCV thứ 3 tại Thái Lan và HCV SEA Games thứ 16 sự nghiệp

Chờ “cơn mưa vàng” ở ngày cuối điền kinh

Ngày thi đấu 16/12 là ngày thi đấu cuối cùng của điền kinh ở SEA Games 33, khi hàng loạt nội dung chung kết diễn ra.

Tâm điểm dồn về 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ, nơi Nguyễn Thị Oanh tiếp tục xuất trận. Sau khi đã hoàn tất cú đúp 5.000 m, 10.000 m, Oanh bước vào nội dung này với lợi thế lớn về thể lực, kinh nghiệm và sự hiểu biết đối thủ. Dù không thể xem nhẹ các VĐV chủ nhà Thái Lan, nhưng nếu thi đấu đúng phong độ, Oanh hoàn toàn có thể khép lại SEA Games 33 bằng thêm một tấm HCV giàu ý nghĩa.

Ở 10.000 m nam, Nguyễn Trung Cường tiếp tục được kỳ vọng. Sau khi đã lên ngôi ở 3.000 m vượt chướng ngại vật, Cường bước vào cự ly dài nhất của điền kinh với sự tự tin cao độ. Đây là nội dung đòi hỏi khả năng chịu đựng, phân phối sức và bản lĩnh chiến thuật, những yếu tố mà VĐV Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong vài năm trở lại đây.

Các nội dung 4x400 m tiếp sức nam và nữ cũng rất đáng chú ý. Đội hình Việt Nam quy tụ những gương mặt dày dạn như Trần Nhật Hoàng, Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc…. Trong bối cảnh các đối thủ mạnh như Thái Lan luôn rất nguy hiểm ở tiếp sức, mục tiêu của Việt Nam là tranh chấp quyết liệt từng mét đường chạy, sẵn sàng bùng nổ ở đoạn cuối.

Đua thuyền: Cơ hội vàng trên mặt nước Rayong

Nếu điền kinh là “điểm rơi” cuối cùng trên sân vận động, thì canoe, rowing lại mở ra những cơ hội vàng trên mặt nước tại Rayong.

Các nội dung thuyền đơn nam, thuyền đôi nữ, thuyền bốn nam hạng nhẹ và thuyền bốn nữ đều là những nội dung mà Việt Nam có truyền thống và lực lượng khá đồng đều. Những tay chèo như Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc… được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt lợi thế thể lực và kỹ thuật để cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan và Indonesia, hai đối thủ lớn nhất.

Với đặc thù thi đấu buổi sáng, yếu tố thời tiết và điều kiện mặt nước sẽ đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, các đội thuyền Việt Nam thường thích nghi khá nhanh, và đây hoàn toàn có thể là ngày mang về thêm nhiều HCV giá trị.

Kickboxing: Chung kết nghẹt thở, thử thách lớn từ chủ nhà

Kickboxing là một trong những môn đáng chờ đợi nhất của ngày 16/12, khi Việt Nam góp mặt ở nhiều trận chung kết.

Đặc biệt, các trận đấu của Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Đình Minh Khuê hay Hoàng Thị Thùy Giang đều diễn ra trong bối cảnh phải đối đầu võ sĩ chủ nhà Thái Lan, cái nôi của các môn đối kháng đứng. Đây sẽ là thử thách cực đại về bản lĩnh, chiến thuật và tâm lý thi đấu.

Nếu vượt qua được “áp lực sân nhà”, kickboxing hoàn toàn có thể mang về những tấm HCV rất đáng nhớ, không chỉ về mặt thành tích mà còn mang ý nghĩa khẳng định vị thế của võ thuật Việt Nam ở khu vực.

Những mặt trận khác: Mở rộng cơ hội, tích lũy huy chương

Bên cạnh các môn mũi nhọn, ngày 16/12 còn chứng kiến sự góp mặt của đoàn Việt Nam ở hàng loạt môn khác như bắn cung, bắn súng, cờ vua, đấu kiếm, pencak silat, muay, boxing, xe đạp đường trường, futsal, bóng chuyền, cử tạ, kéo co…

Ở nhiều nội dung, mục tiêu thực tế là vào sâu, tranh chấp huy chương và tạo cơ hội cọ xát cho lực lượng trẻ. Một số môn như cử tạ, kéo co hay boxing nữ vẫn có thể tạo bất ngờ nếu VĐV Việt Nam đạt điểm rơi phong độ đúng thời điểm.