Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 16/12: Chờ "mùa vàng" điền kinh, đấu kiếm

Sau 6 ngày tranh tài tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đạt 40 HCV. Ngày 16/12 hứa hẹn bận rộn với kỳ vọng vàng từ điền kinh ngày cuối, đua thuyền tại Rayong và các trận chung kết kickboxing, cùng nhiều môn khác tiếp tục tranh chấp huy chương. Tổng cộng, đoàn thể thao Việt Nam có tới gần 40 cơ hội tranh HCV trong ngày đấu này.