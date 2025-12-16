Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 16/12: Chờ "mùa vàng" điền kinh, đấu kiếm

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(Tin thể thao, tin SEA Games) Ngày 16/12 tại SEA Games 33 mở ra loạt cơ hội vàng cho thể thao Việt Nam, với tâm điểm là ngày cuối điền kinh, các nội dung đua thuyền trên mặt nước Rayong và những trận chung kết kickboxing đầy thử thách.

Sau 6 ngày tranh tài tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đạt 40 HCV. Ngày 16/12 hứa hẹn bận rộn với kỳ vọng vàng từ điền kinh ngày cuối, đua thuyền tại Rayong và các trận chung kết kickboxing, cùng nhiều môn khác tiếp tục tranh chấp huy chương. Tổng cộng, đoàn thể thao Việt Nam có tới gần 40 cơ hội tranh HCV trong ngày đấu này. 

-16/12/2025 00:13 AM (GMT+7)
