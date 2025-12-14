Trực tiếp họp báo U22 Việt Nam - U22 Philippines: Thầy Kim nói gì về đối thủ?

Thầy Kim kích hoạt chế độ tập trung cao độ

Sau hơn 10 ngày quen tập luyện tại sân bóng Trường Đại học RBAC, ban tổ chức SEA Games 33 bất ngờ thông báo chuyển sân tập của U22 Việt Nam do vướng các hoạt động nội bộ bên trong khuôn viên trường. Theo đó, đội được bố trí tập luyện tại sân 72 Years Anniversary trong ngày 13/12. Sân tập mới nằm cách khách sạn The Quarter Ramkhamhaeng by UHG nơi U22 Việt Nam đóng quân hơn 25 km, khiến thời gian di chuyển của toàn đội kéo dài hơn đáng kể.

HLV Kim Sang Sik đang siết chặt kỷ luật

Để chủ động tránh tình trạng kẹt xe vốn rất phức tạp tại Bangkok, HLV Kim Sang Sik đã cho toàn đội rời khách sạn từ 14h, đội đến sân lúc nào ra sân tập luôn lúc đó. Việc sắp xếp sớm giúp U22 Việt Nam không bị động về thời gian, đồng thời đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ trước khi bước vào giáo án tập luyện.

Trong bối cảnh giải đấu bước vào giai đoạn quyết định, HLV Kim Sang Sik đang siết chặt kỷ luật và nâng cao mức độ tập trung cho toàn đội. Việc chấp nhận di chuyển xa hơn, tập sớm hơn nhưng trên mặt sân chất lượng tốt cho thấy U22 Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết, hướng tới mục tiêu giành chiến thắng ở bán kết và tiến gần hơn tới giấc mơ HCV SEA Games 33.

Thủ môn Trung Kiên cảnh báo U22 Việt Nam

Trước buổi tập chiều 13/12, thủ môn Trần Trung Kiên đã có những chia sẻ thẳng thắn về công tác chuẩn bị của U22 Việt Nam trước U22 Philippines. Anh nói: “Sau mỗi trận, thầy và ban huấn luyện đều phân tích rất kỹ những điểm mạnh, điểm chưa tốt của toàn đội. Những hạn chế được chỉ ra rõ ràng để chúng tôi khắc phục ngay trên sân tập, tránh lặp lại trong các trận tiếp theo”.

Thủ môn Trung Kiên (số 1) dành sự tôn trọng lớn cho U22 Philippines

Đánh giá về đối thủ U22 Philippines ở bán kết, thủ môn số 1 của U22 Việt Nam dành sự tôn trọng lớn. Anh cho rằng việc U22 Philippines đánh bại U22 Indonesia ở vòng bảng đã cho thấy đây là tập thể có tổ chức và không thể xem thường. “U22 Philippines là đội mạnh, họ đã chứng minh điều đó. Vì vậy, toàn đội phải tập trung tối đa và thi đấu với quyết tâm cao nhất nếu muốn giành chiến thắng”, Trung Kiên nói.

Khi được hỏi về việc từng đánh bại U22 Philippines ở giải U23 Đông Nam Á 2025 trước đó, Trung Kiên cho rằng không nên so sánh quá nhiều giữa các giải đấu. Theo thủ môn của HAGL, U22 Philippines vẫn là đối thủ đáng gờm và U22 Việt Nam cần giữ sự tập trung cao độ thay vì dựa vào kết quả trong quá khứ.