Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam - U22 Philippines: Giải mã "ngựa ô" (Bán kết SEA Games 33)

SEA Games | 15h30, 15/12 | U22 Việt Nam 0 - 0 U22 Philippines (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U22 Việt Nam vs U22 Philippines U22 Philippines Điểm Trung Kiên Lý Đức Hiểu Minh Nhật Minh Minh Phúc Xuân Bắc Thái Sơn Phi Hoàng Văn Khang Viktor Lê Đình Bắc Điểm Nicholas Guimaraes Noah Leddel Sandro Reyes Alex Monis Gabriel Guimaraes Banatao Dylan Demunyck Muens Gavin Santiago Rublico Jaime Rosquillo Javier Mariona Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U22 Việt Nam U22 Việt Nam U22 Philippines Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Văn Khang, Viktor Lê, Đình Bắc Nicholas Guimaraes, Noah Leddel, Sandro Reyes, Alex Monis, Gabriel Guimaraes, Banatao, Dylan Demunyck, Muens Gavin, Santiago Rublico, Jaime Rosquillo, Javier Mariona

Bất ngờ mang tên U22 Philippines

U22 Philippines không được đánh giá mạnh nhất ở bảng C, nhưng đã gây bất ngờ khi về nhất bảng sau 2 trận và giữ sạch lưới. Sau khi vượt qua U22 Myanmar không mấy khó khăn, các cầu thủ Philippines quật ngã nhà đương kim vô địch U22 Indonesia 1-0 ở trận còn lại, không những giành vé đi tiếp mà còn khiến đối thủ trở thành cựu vương.

U23 Việt Nam vừa đánh bại U23 Philippines tại bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025

📈 Phong độ của hai đội ở vòng bảng

Phong độ từ đầu SEA Games U22 Việt Nam U22 Philippines U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào U22 Việt Nam 2-0 U22 Malaysia U22 Philippines 2-0 U22 Myanmar U22 Philippines 1-0 U22 Indonesia

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Việt Nam

Trong những lần đối đầu gần đây với Philippines ở đấu trường SEA Games, Việt Nam luôn giành được kết quả tốt với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong đó, trận hòa gần nhất chính là tại SEA Games 31, giải đấu mà U22 Việt Nam giành chức vô địch. Tính rộng ra cả vòng loại U23 châu Á, các lứa trẻ của Việt Nam đang bất bại trước Philippines với 6 chiến thắng và 1 trận hòa.

🆚 Lịch sử đối đầu tại SEA Games

Ngày tháng Kết quả 3/11/2011 U23 Việt Nam 3-1 U23 Philippines 20/8/2017 U22 Việt Nam 4-0 U22 Philippines 8/5/2022 U22 Việt Nam 0-0 U22 Philippines

Chờ Đình Bắc - Viktor Lê tỏa sáng

Đình Bắc đang là ngôi sao sáng nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 góp công trong cả 4 bàn thắng của "Những chiến binh Sao Vàng" (2 bàn, 2 kiến tạo). Trong trận đấu đầu tiên, tiền đạo này sắm vai người săn bàn. Nhưng sang trận đấu thứ hai, Đình Bắc đã biết tiết chế cảm xúc hơn và có 2 đường chuyền tốt để đồng đội lập công.

Bên cạnh đó, Viktor Lê cũng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong trận bán kết SEA Games 33. Tiền vệ này có lối chơi thông minh và kỹ năng rê bóng cũng như dứt điểm rất tốt.

Lối chơi khó chịu của Philippines

Nếu như trong ngày ra quân, họ dồn lên tấn công vũ bão với những pha bứt tốc ở biên hay đánh vỗ mặt trung lộ với những đường chọc khe chuẩn xác, thì trong trận đấu thứ hai, U22 Philippines sẵn sàng chơi phòng ngự số đông ngay từ đầu trước U22 Indonesia. Họ chỉ dâng lên khi nhận ra có cơ hội.

Bên cạnh đó, U22 Philippines cũng đã lộ bài tấn công từ những cú ném biên xa. Chính miếng đánh này giúp họ hạ gục U22 Indonesia, đội được coi là chuyên gia trong vấn đề này.

Ba cầu thủ đáng chú ý trên hàng công của đối thủ

Nếu xét về mặt tấn công, U22 Philippines chưa hẳn đã quá xuất sắc nhưng họ chơi rất bài bản khi thường xuyên đâm xuống đáy biên của đối thủ rồi trả ngược ra. Demuynck (số 7), Banatao (số 17) và Mariona (số 10) đều có tốc độ và kỹ thuật nên thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau khiến hàng thủ đối phương rối loạn.

