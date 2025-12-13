Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U22 Việt Nam đổi sân tập xa hơn, thầy Kim kích hoạt chế độ tập trung cao độ cho bán kết

Sự kiện: U22 Việt Nam HLV Kim Sang Sik Bóng đá SEA Games 33

Thầy trò HLV Kim Sang Sik tích cực rèn quân chuẩn bị đối đầu U22 Philippines ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 (15h30 ngày 15/12 trên sân vận động Rajamangala).

Chiều 13/12 tại Bangkok, U22 Việt Nam có buổi tập đáng chú ý khi phải di chuyển sang sân tập mới, xa nơi đóng quân hơn so với trước đó. Dù quãng đường di chuyển dài hơn và thời gian tập được đẩy sớm, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn duy trì sự tập trung cao độ trong quá trình chuẩn bị cho trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam phải di chuyển sang sân tập mới

U22 Việt Nam phải di chuyển sang sân tập mới

Sau hơn 10 ngày quen tập luyện tại sân bóng Trường Đại học RBAC, ban tổ chức SEA Games 33 bất ngờ thông báo chuyển sân tập của U22 Việt Nam do vướng các hoạt động nội bộ bên trong khuôn viên trường. Theo đó, đội được bố trí tập luyện tại sân 72 Years Anniversary trong ngày 13/12. Sân tập mới nằm cách khách sạn The Quarter Ramkhamhaeng by UHG nơi U22 Việt Nam đóng quân hơn 25 km, khiến thời gian di chuyển của toàn đội kéo dài hơn đáng kể.

Để chủ động tránh tình trạng kẹt xe vốn rất phức tạp tại Bangkok, HLV Kim Sang Sik đã cho toàn đội rời khách sạn từ 14h, đội đến sân lúc nào ra sân tập luôn lúc đó. Việc sắp xếp sớm giúp U22 Việt Nam không bị động về thời gian, đồng thời đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ trước khi bước vào giáo án tập luyện.

Điểm tích cực lớn nhất trong sự thay đổi lần này nằm ở chất lượng mặt sân. Sân vận động 72 Years Anniversary sở hữu mặt cỏ lá kim dày, được cắt tỉa gọn gàng và lu phẳng kỹ lưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho các bài tập chiến thuật và vận động cường độ cao. Đây được xem là lợi thế không nhỏ giúp các cầu thủ U22 Việt Nam có cảm giác bóng tốt hơn so với sân tập cũ.

HLV Kim Sang Sik đang siết chặt kỷ luật

HLV Kim Sang Sik đang siết chặt kỷ luật

Buổi tập của U22 Việt Nam bắt đầu từ khoảng 14h45 trong điều kiện thời tiết khá nắng nóng. Việc đẩy sớm giờ tập được xem là chủ ý của ban huấn luyện nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu sớm ở trận bán kết sắp tới. Trước đó, U22 Việt Nam thi đấu hai trận vòng bảng vào lúc 16h, trong khi trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra lúc 15h30.

Trong bối cảnh giải đấu bước vào giai đoạn quyết định, HLV Kim Sang Sik đang siết chặt kỷ luật và nâng cao mức độ tập trung cho toàn đội. Việc chấp nhận di chuyển xa hơn, tập sớm hơn nhưng trên mặt sân chất lượng tốt cho thấy U22 Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết, hướng tới mục tiêu giành chiến thắng ở bán kết và tiến gần hơn tới giấc mơ HCV SEA Games 33.

Những hình ảnh trong buổi tập của U22 Việt Nam vào chiều 13/12:

U22 Việt Nam đổi sân tập xa hơn, thầy Kim kích hoạt chế độ tập trung cao độ cho bán kết - 3

U22 Việt Nam đổi sân tập xa hơn, thầy Kim kích hoạt chế độ tập trung cao độ cho bán kết - 4

U22 Việt Nam đổi sân tập xa hơn, thầy Kim kích hoạt chế độ tập trung cao độ cho bán kết - 5

U22 Việt Nam đổi sân tập xa hơn, thầy Kim kích hoạt chế độ tập trung cao độ cho bán kết - 6

U22 Việt Nam đổi sân tập xa hơn, thầy Kim kích hoạt chế độ tập trung cao độ cho bán kết - 7

U22 Việt Nam đổi sân tập xa hơn, thầy Kim kích hoạt chế độ tập trung cao độ cho bán kết - 8

