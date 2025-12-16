Điền kinh liên tục giật HCV, đoàn thể thao Việt Nam nỗ lực đua bảng xếp hạng SEA Games

Ngày thi đấu 15/12 của SEA Games 33 diễn ra không quá thành công với đoàn thể thao Việt Nam. Số lượng HCV giành được trong ngày này chỉ rơi vào 5 tấm, nâng tổng số HCV của toàn đoàn ở SEA Games 33 lên thành 40.

Điền kinh mang tới khác biệt lớn nhất khi Nguyễn Thị Oanh (10.000m nữ), Quách Thị Lan (400m vượt rào nữ) và Nguyễn Trung Cường (3.000m vượt rào nam) giành vinh quang. Trong khi đó, Wushu góp 2 HCV trong ngày thi đấu 15/12. Trương Văn Chưởng và Nguyễn Thị Thuy Thủy được xướng tên trên bục nhận huy chương ở các nội dung đối kháng.

Niềm vui của Nguyễn Thị Oanh

Tiếc nuối lớn nhất của đoàn thể thao Việt Nam chính là thất bại của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết. Nếu giành vinh quang, đó sẽ là tấm HCV đầu tiên của bóng chuyền nữ Việt Nam tại đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Việc không giành được quá nhiều HCV trong ngày 15/12 khiến đoàn thể thao Việt Nam không thể vượt qua Indonesia trên bảng tổng sắp huy chương. Hiện đoàn thể thao xứ vạn đảo tích lũy được 52 HCV và tiếp tục xếp thứ 2, trong khi đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 3.

Nhìn sang chủ nhà Thái Lan, không bất ngờ khi họ duy trì thế thống trị. Hiện Thái Lan tiếp tục đứng số một khi có trong tay 145 huy chương vàng. Gần như không có cơ hội để đoàn thể thao Việt Nam và Indonesia soán ngôi của Thái Lan.