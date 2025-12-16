HLV U22 Thái Lan tuyên bố “chỉ có một mục tiêu” ở chung kết với U22 Việt Nam

🎯 “Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là HCV SEA Games”

Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Malaysia ở bán kết, U22 Thái Lan chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, nơi họ sẽ đối đầu U22 Việt Nam trên sân Rajamangala vào tối 18/12. Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Thawatchai khẳng định toàn đội đang tiến rất gần đến mục tiêu lớn nhất tại giải đấu năm nay.

HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul

HLV Thawatchai cho biết: “Trong trận đấu này, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu vào chung kết SEA Games. Từ ban lãnh đạo, các cầu thủ, ban huấn luyện cho đến người hâm mộ, tất cả đều chỉ có một mục tiêu duy nhất là giành chức vô địch SEA Games lần này”.

Theo nhà cầm quân người Thái Lan, việc góp mặt ở trận chung kết là bước tiến quan trọng để U22 Thái Lan khẳng định lại vị thế số một khu vực.

⚔️ Đánh giá cao U22 Việt Nam trước trận chung kết

Nói về đối thủ U22 Việt Nam, HLV Thawatchai tỏ rõ sự tôn trọng: “Việt Nam là một đội bóng rất mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi đã nghĩ đến khả năng gặp họ ở trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025.

Nhưng việc để thua Indonesia trên chấm luân lưu 11m ở giải đấu ấy khiến chúng tôi lỡ cơ hội đối đầu với Việt Nam. Lần này, chúng tôi mới có cơ hội đấu Việt Nam. Nếu muốn trở lại vị trí số một Đông Nam Á, Thái Lan phải đối đầu và vượt qua những đội mạnh nhất”.

HLV Thawatchai nhấn mạnh yếu tố thể lực và tinh thần là điểm khác biệt lớn của đội bóng hiện tại: “Trước đây, chúng tôi thi đấu khi đang trong giai đoạn tiền mùa giải. Nhưng trước SEA Games năm nay, toàn đội đã có nhiều đợt tập huấn. Thể trạng và tinh thần đồng đội đều tốt hơn, dù vẫn còn những điểm cần cải thiện”.

HLV trưởng U22 Thái Lan cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan vì sự động viên và khoản thưởng 1 triệu baht trước trận bán kết.

🌟 Người hùng Yotsakorn cảnh báo U22 Việt Nam

Trong khi đó, Yotsakorn Burapha, tác giả bàn thắng duy nhất của trận bán kết và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận cho biết: “Trận chung kết gặp Việt Nam chắc chắn sẽ rất hay. Họ rất mạnh, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt. Trong bóng đá, toàn đội phải chiến đấu cùng nhau”.

Cầu thủ này cũng kêu gọi người hâm mộ Thái Lan đến sân cổ vũ đông đảo để tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà. Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 18/12/2025 trên sân Rajamangala.