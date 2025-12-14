U22 Philippines rất khó chơi với U22 Việt Nam, cần chú ý 4 ngôi sao đáng gờm

U22 Philippines, đối thủ không hề dễ chịu ở bán kết

Như vậy là vòng bảng của môn bóng đá nam tại SEA Games 33 đã kết thúc. Bất ngờ nhất là việc đương kim vô địch U22 Indonesia đã bị loại. U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Philippines (15h30, 15/12), ẩn số đã biến thành “chú ngựa ô” của giải đấu bằng việc giành ngôi đầu bảng C. Đây là lần đầu tiên sau 34 năm, đội bóng này giành quyền vào bán kết SEA Games.

Bóng đá trẻ Việt Nam lại tái ngộ Philippines chỉ sau vài tháng

Qua hai trận đấu tại vòng bảng, U22 Philippines đã bộc lộ thực lực với những điểm rất đáng chú ý. Hãy cùng phân tích về đối thủ của U22 Việt Nam trong trận bán kết sắp tới. Đầu tiên, U22 Philippines là đội bóng biết cách ứng phó với hoàn cảnh trận đấu. Phong cách đá của họ trong cuộc đối đầu với Indonesia khác hẳn so với cuộc đối đầu với U22 Myanmar.

"Biết co biết duỗi", mạnh tấn công biên

Nếu như trong ngày ra quân, họ dồn lên tấn công vũ bão với những pha bứt tốc ở biên hay đánh vỗ mặt trung lộ với những đường chọc khe chuẩn xác, thì trong trận đấu thứ hai, U22 Philippines sẵn sàng chơi phòng ngự số đông ngay từ đầu trước U22 Indonesia. Họ chỉ dâng lên khi nhận ra có cơ hội. "Biết co, biết duỗi", U22 Philippines sẽ là đối thủ cực kỳ khó chịu đặc biệt là ở những giải đấu kiểu như SEA Games 33.

Nếu xét về mặt tấn công, U22 Philippines chưa hẳn đã quá xuất sắc nhưng họ chơi rất bài bản khi thường xuyên đâm xuống đáy biên của đối thủ rồi trả ngược ra. Demuynck (số 7), Banatao (số 17) và Mariona (số 10) đều có tốc độ và kỹ thuật nên thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau khiến hàng thủ đối phương rối loạn.

4 cầu thủ đáng chú ý trong đội hình của U22 Philippines

Đây sẽ là 3 cái tên mà hàng phòng ngự của U22 Việt Nam cần phải đặc biệt chú ý trong trận đấu sắp tới. Bên cạnh đó, U22 Philippines cũng đã lộ bài tấn công từ những cú ném biên xa. Chính miếng đánh này giúp họ hạ gục U22 Indonesia, đội được coi là chuyên gia trong vấn đề này.

So với tạt bóng bằng chân, bóng từ những quả ném biên thường không xoáy nhưng đi cực nhanh. Bởi vậy, bóng chỉ cần đưa tới đúng đầu cầu thủ tấn công là dễ tạo nên hỗn loạn.

Thủ môn cũng rất đáng chú ý

Ở mặt trận phòng thủ, U22 Philippines cũng không hề tệ. Thậm chí, họ còn là đội duy nhất chưa bị thủng lưới trong môn bóng đá nam tại SEA Games 33. Nhân vật đáng chú ý nhất chắc chắn phải là thủ thành Nicolas Guimaraes. Chàng trai sinh năm 2006 sinh ra tại Nhật Bản từng gây sốt khi được triệu tập lên ĐTQG Philippines đá AFF Cup 2024.

Bởi vậy, không ngạc nhiên khi Guimaraes chơi cực kỳ chững chạc tại SEA Games 33. Ra vào hợp lý, phản xạ cực tốt và sẵn sàng băng ra 1 đấu 1, đây sẽ là đối thủ “khó nhằn” của hàng công U22 Việt Nam trong trận đấu tới.

HLV Garrath McPherson của U22 Philippines

Thật thiếu sót khi nói về U22 Philippines mà không nhắc tới HLV Garrath McPherson. Ông thầy người Australia chính là “thầy phù thủy” đứng sau những màn trình diễn tốt của U22 Philippines. Đây cũng là vị HLV đưa U23 Philippines vào bán kết giải U23 Đông Nam Á cách đây vài tháng.

Đối thủ của U23 Philippines trong trận đấu ấy vừa hay lại là U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik. Đoàn quân của McPherson mở tỉ số trước nhưng “Những chiến binh Sao Vàng” mới là những người giành chiến thắng cuối cùng.

Nếu so sánh màn trình diễn của U22 Philippines và đội U23 cách đây vài tháng, họ tiến bộ hơn rất nhiều với lực lượng khá tương đồng.

Điểm yếu cần được khai thác

Tất nhiên, U22 Philippines không phải là không có điểm yếu. Mặc dù cố gắng bù đắp bằng số lượng nhưng rõ ràng hàng thủ của đội bóng này không hề mạnh. U22 Indonesia và Myanmar tạo ra được rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng họ không tận dụng được.

Khe hở giữa trung vệ và hai hậu vệ là điểm cần được U22 Việt Nam tận dụng triệt để. Bên cạnh đó, hai trung vệ của U22 Philippines cũng không quá giỏi trong khâu đối đầu. Đó cũng là một hướng tấn công nên được xem xét bởi thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Với những gì đã thể hiện, U22 Philippines sẽ là đối thủ không hề dễ cho U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 33. Mặc dù vậy, “Những chiến binh Sao Vàng” vẫn có thực lực mạnh hơn. Thầy trò HLV Kim Sang Sik cần phát huy điểm mạnh và tấn công vào điểm yếu của đối thủ để giành quyền vào chơi trận chung kết.