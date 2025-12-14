Lịch sử đối đầu U22 Việt Nam và Philippines ở SEA Games: Nối dài chuỗi bất bại

Sau khi vượt qua vòng bảng, U22 Việt Nam đấu với U22 Philippines ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Hai đội tuyển hiếm khi gặp nhau ở đấu trường SEA Games. Các đại diện của bóng đá Việt Nam đang có thành tích bất bại trước Philippines tại đại hội thể thao Đông Nam Á.

Lịch sử đối đầu U22 Việt Nam và U22 Philippines ở SEA Games

Kể từ năm 2001 khi môn bóng đá nam giới hạn độ tuổi, các đội U22, U23 của Việt Nam và Philippines mới gặp nhau 3 lần. U22 Việt Nam giành được 2 chiến thắng và có 1 trận hoà. Điều này không bất ngờ bởi bóng đá trẻ của Philippines vốn không được đánh giá cao và cũng không tham dự đầy đủ các kỳ SEA Games trong quá khứ.

Lần đầu tiên cặp đấu Việt Nam gặp Philippines xuất hiện ở SEA Games là năm 2011 ở Myanmar. U23 Việt Nam với đội hình lứa Nguyễn Văn Quyết, Lê Hoàng Thiên giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Dù vậy, đội bóng do huấn luyện viên Falko Goetz dẫn dắt gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự của đối thủ.

U22 Việt Nam đấu với Philippines ở bán kết SEA Games 33.

Phải đến năm 2017, bóng đá Việt Nam và Philippines mới gặp lại nhau ở đấu trường này. Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn và Hồ Tuấn Tài ghi bàn giúp U22 Việt Nam thắng 4-0. Cả 2 đội bóng đều không vượt qua được vòng bảng năm đó.

Lần đối đầu gần nhất của 2 đội diễn ra cách đây 3 năm, ở SEA Games 31 do Việt Nam làm chủ nhà. U22 Việt Nam - được tăng cường 3 tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh - hoàn toàn áp đảo đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo không ghi được bàn nào và bị cầm hoà 0-0.

U22 Philippines chưa từng vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games trước đây. Dù vậy, đội bóng này cho thấy sự tiến bộ đáng kể với lứa cầu thủ hiện tại. Trước khi lọt vào bán kết SEA Games 33, U22 Philippines với lực lượng này từng đạt bước tiến tương tự tại giải U23 Đông Nam Á.

U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước U23 Philippines trong trận bán kết diễn ra trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia). Sau khi thủng lưới trước, U22 Việt Nam lật ngược tình thế để thắng 2-1 nhờ các bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Bắc.

Thông tin trận bán kết U22 Việt Nam vs U22 Philippines

Trận U22 Việt Nam đấu với U22 Philippines ở vòng bán kết SEA Games 33 diễn ra lúc 15h30 ngày 15/12 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Trận đấu được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt").

U22 Việt Nam vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng B. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thắng chật vật U22 Lào. Tuy nhiên, ở trận quyết định gặp U22 Malaysia tranh ngôi đầu, U22 Việt Nam chơi hay hơn hẳn và thắng 2-0.

Cầu thủ nổi bật của U22 Việt Nam là Đình Bắc. Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội ghi 3 bàn và có 2 pha kiến tạo cho đồng đội - đóng góp vào 5 trên 6 bàn thắng của U22 Việt Nam.

Trong khi đó, U22 Philippines cũng gây bất ngờ khi trở thành đội đầu tiên vào bán kết SEA Games 33. Đội bóng này đánh bại U22 Myanmar và U22 Indonesia lần lượt với các tỷ số 2-0, 1-0. U22 Philippines chưa thủng lưới bàn nào.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 mới nhất

Bán kết ngày 15/12

15h30: U22 Việt Nam vs U22 Philippines

20h: U22 Thái Lan vs U22 Malaysia.