Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất, lịch thi đấu U22 Việt Nam
Bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra từ 3 đến 18/12/2025 tại Thái Lan với 10 đội tranh tài ở 3 bảng đấu. 3 đội bóng dẫn đầu 3 bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng bán kết.
Đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào. Theo lịch, đội sẽ ra quân gặp U22 Lào lúc 18h30 ngày 4/12, sau đó đối đầu U22 Malaysia lúc 18h30 ngày 11/12. Các trận đấu của bảng B diễn ra tại sân Tinsulanon (Songkhla). Ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Vòng bán kết được tổ chức ngày 15/12, trong khi trận tranh huy chương đồng và chung kết diễn ra ngày 18/12, đều tại sân Rajamangala (Bangkok).
Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
Vòng bảng
|
03/12
19:00
|
U22 Đông Timor
|
U22 Thái Lan
|
A
|
04/12
18:30
|
U22 Lào
|
U22 Việt Nam
|
B
|
05/12
16:00
|
U22 Indonesia
|
U22 Singapore
|
C
|
05/12
19:00
|
U22 Myanmar
|
U22 Philippines
|
C
|
06/12
19:00
|
U22 Campuchia
|
U22 Đông Timor
|
A
|
07/12
18:30
|
U22 Malaysia
|
U22 Lào
|
B
|
08/12
16:00
|
U22 Philippines
|
U22 Indonesia
|
C
|
08/12
19:00
|
U22 Singapore
|
U22 Myanmar
|
C
|
11/12
18:30
|
U22 Việt Nam
|
U22 Malaysia
|
B
|
11/12
19:00
|
U22 Thái Lan
|
U22 Campuchia
|
A
|
12/12
16:00
|
U22 Philippines
|
U22 Singapore
|
C
|
12/12
19:00
|
U22 Indonesia
|
U22 Myanmar
|
C
|
Bán kết
|
15/12
15:30
|
-
|
-
|
BK1
|
15/12
20:00
|
-
|
-
|
BK2
|
Tranh hạng 3
|
18/12
15:30
|
Thua bán kết 1
|
Thua bán kết 2
|
HCĐ
|
Chung kết
|
18/12
19:30
|
Thắng bán kết 1
|
Thắng bán kết 2
|
CK
TPO - Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) không vội vã tìm kiếm HLV mới cho Đội tuyển Quốc gia. Thay vào đó, dồn toàn lực cho đội U22 và mục tiêu bảo...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/11/2025 22:51 PM (GMT+7)