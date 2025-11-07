Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất, lịch thi đấu U22 Việt Nam

Đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào. Theo lịch, đội sẽ ra quân gặp U22 Lào lúc 18h30 ngày 4/12, sau đó đối đầu U22 Malaysia lúc 18h30 ngày 11/12. Các trận đấu của bảng B diễn ra tại sân Tinsulanon (Songkhla). Ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Vòng bán kết được tổ chức ngày 15/12, trong khi trận tranh huy chương đồng và chung kết diễn ra ngày 18/12, đều tại sân Rajamangala (Bangkok).

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất