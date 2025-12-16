ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan trên thế thắng, Thanh Thúy tuột HCV khóc nấc

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã gây ra muôn vàn khó khăn cho Thái Lan ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33.

Đôi bên phải trải qua 5 set đấu vô cùng nghẹt thở, trong đó set 5 kịch tính hơn cả khi có lúc ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dẫn với cách biệt 5 điểm và nhiều lần có cơ hội giành championship point.

Dẫu vậy, Thái Lan lại tỏ ra bản lĩnh hơn vào những thời điểm quyết định, qua đó giành chiến thắng với tỷ số lần lượt 19-25, 25-13, 25-18, 23-25, 25-23.

Thanh Thúy, người chơi hay nhất bên phía ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã khóc hết nước mắt sau khi chứng kiến đội nhà tuột tấm HCV SEA Games lịch sử.

Ban huấn luyện của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có chung tâm trạng.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ nuỗi buồn với các học trò.

Dù thua trận nhưng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn xứng đáng được ngợi khen, khi cả đội mang đến một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất trong những lần chạm trán Thái Lan.