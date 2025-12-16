U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games: Fan Thái Lan dự đoán đội nhà thua

Madam Pang thưởng đậm cầu thủ

Trận chung kết tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 đã được xác định sẽ là cuộc tái đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Hai đội đã gặp nhau ở trận tranh HCV tại SEA Games 31 với phần thắng cho U22 Việt Nam trên sân nhà, giờ là lúc người Thái nghĩ về việc đòi nợ trên sân của họ.

Madam Pang

Dù vậy, trận thắng U22 Malaysia 1-0 không làm các fan Thái Lan hào hứng. U22 Thái Lan dẫn bàn sớm, có lợi thế hơn người trong gần như cả trận nhưng không ghi được thêm bàn nào. Thậm chí cuối trận U22 Malaysia vẫn còn tổ chức được một cơ hội nguy hiểm suýt dẫn tới bàn gỡ hòa.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang, không ăn mừng trận thắng này quá tưng bừng bởi mục tiêu HCV vẫn còn ở phía trước. Nhưng để khích lệ các cầu thủ, Madam Pang đã công bố thưởng nóng 1 triệu baht (hơn 800 triệu đồng).

Fan chủ nhà không hài lòng

Nhưng đa số fan Thái Lan tỏ ra bất bình với trận bán kết vừa qua. Họ dành cho HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul rất nhiều sự chỉ trích, và trên fanpage của LĐBĐ Thái Lan đã xuất hiện nhiều bình luận bày tỏ sự không hài lòng với bộ mặt của tuyển U22.

Một loạt bình luận trên fanpage của LĐBĐ Thái Lan, với chung một ý rằng "đá kiểu này thì Việt Nam sẽ vô địch"

Nhan nhản những bình luận như “đá kiểu này thì Việt Nam vô địch là cái chắc” đã được đăng. Một fan thậm chí viết như sau: “Trận này tẻ nhạt tới mức có lúc tôi đã bất giác cổ vũ phía Malaysia gỡ hòa. Họ đá như có động cơ chiến đấu, trong khi cầu thủ Thái Lan chưa gì đã lo giữ sức cho chung kết”.

Ngay cả tin Madam Pang thưởng tiền cho các cầu thủ cũng bị nhiều fan Thái chê cười. Một người dùng Facebook viết trên fanpage của tờ Khaosod News: "Đá thế mà cũng được tiền. Bên họ mất người từ hiệp 1 nhưng cầu thủ của ta thì sang hiệp 2 trở nên vô dụng".