Thịt gà om với loại quả này mềm mọng ngon bất ngờ, siêu "tốn cơm"

Nguyên liệu:

- Nửa con gà

- 2 thìa nước mắm

- 3 thìa dầu hào

- 3 thìa nước tương đậu nành

- 1 quả dứa

- 1 quả cà chua

- 3 thìa sốt cà chua

- 2 thìa canh ớt bột Hàn Quốc

- 2 thìa Mayonnaise

- 3 thìa hạt nêm

- 3 củ hành, tỏi băm nhỏ

Cách làm:

- Gà chặt miếng vừa ăn, ướp cùng 2 thìa nước mắm và 3 thìa nước tương đậu nành khoảng 20 phút. Sau đó cho lên chảo, chiên vàng đều 2 mặt.

- Xay nhuyễn nửa quá dứa và 1 quả cà chua.

- Phi thơm hành tỏi, cho dứa và cà chua xay vào, nêm tất cả gia vị còn lại vào cho vừa miệng. Đun sôi hỗn hợp đến khi có độ sệt. Trút gà vào. Thêm nửa quả dứa thái miếng vừa ăn rồi đậy vung om lửa nhỏ trong 30 phút.

Nếu thấy nước sốt cạn có thể thêm chút nước lọc rồi đun đến khi gà chín mềm. Rắc thêm hành lá rồi bày ra đĩa.

Gà om dứa có vị chua ngọt hấp dẫn, cay nhẹ, màu đỏ đẹp mắt, ăn cùng cơm nóng cực ngon!