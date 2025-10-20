Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Bữa cơm ngon nhất là cơm của mẹ

Nhân dịp 20/10, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên người mẹ quá cố. Với anh, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, luôn dành cho anh tình yêu lớn lao và cũng là người anh trân quý, yêu thương nhất trong cuộc đời.

Nam nhạc sĩ chia sẻ, mỗi khi nhớ về mẹ, hình ảnh những bữa cơm ấm cúng lại hiện lên trong tâm trí anh. Những món ăn do mẹ tự tay nấu, dù là giản dị hay cầu kỳ, đều mang một hương vị đặc biệt.

Với nam nhạc sĩ, bữa cơm mẹ nấu dù đơn giản hay cầu kỳ vẫn rất ngon

Anh kể, những ngày cuối đời, khi sức khỏe đã yếu, mẹ anh vẫn dậy nấu cơm cho con trai. Dù thương mẹ, không muốn mẹ vất vả nhưng anh cũng không nỡ ngăn cản.

“Khi tôi làm cha, tôi mới hiểu, niềm vui của người mẹ đơn giản chỉ là được nấu cho con những bữa cơm ngon. Vì thế, khi thấy mẹ vào bếp nấu ăn cho mình, tôi vừa xúc động, vừa khó xử bởi tôi không muốn mẹ mệt nhưng cũng không thể từ chối tấm lòng của mẹ”, anh bày tỏ.

Mẹ dạy anh cách đối nhân xử thế, chăm sóc con cái chu đáo hơn.

Trong mắt nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, mẹ là tấm gương về tình yêu thương, lòng nhân hậu. Bà không chỉ chăm sóc con cháu trong nhà, mà còn luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Trước khi qua đời, mẹ dặn tôi thay mẹ tiếp tục gửi tiền hỗ trợ cho những gia đình họ hàng mẹ từng giúp đỡ, để mọi người cảm nhận được mẹ vẫn luôn bên cạnh, đồng hành cùng họ, giúp con cái họ có cơ hội học hành, trưởng thành. Đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ,” anh xúc động chia sẻ.

Mẹ đã dạy anh bài học lớn về cách sống và đối nhân xử thế. Nhờ mẹ, anh học được cách quan tâm, chăm sóc con cái chu đáo, biết mở lòng với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người yếu thế hơn mình.

Những bữa ăn mẹ nam nhạc sĩ chuẩn bị cho anh

Dù con đã lớn, bà vẫn chăm sóc con như thuở nhỏ, thường xuyên chuẩn bị sẵn cả nước cam và sữa cho con.

Nam nhạc sĩ cho biết thêm, những lúc rảnh rỗi, anh luôn muốn dành thời gian cho con. Anh thích trò chuyện, đưa con đi chơi và cùng con thưởng thức những món ăn ngon ở những địa điểm khác nhau.

“Tôi không phải người nấu ăn giỏi nên thay vì tự nấu, tôi muốn con được thưởng thức thật nhiều món ngon, ở những quán ăn khác nhau hay trong những chuyến du lịch. Tôi chỉ mong con có thật nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp”, nam nhạc sĩ cho hay.

Chia sẻ về khả năng nấu nướng của mình, anh cho biết, món ăn ngon nhất anh nấu là món cơm chiên trứng học được từ mẹ. Còn món ăn yêu thích nhất là món mỳ xào và bánh xèo mẹ từng làm cho anh.

“Tôi mê nhất món bánh xèo mẹ làm, đó là hương vị rất đặc biệt, có đậu xanh, nước cốt dừa, ăn cùng nước mắm vừa cay, vừa ngọt, rất đậm đà. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm lại được hương vị ấy ở bất kỳ quán bánh xèo nào”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, mẹ là nguồn cảm hứng vô tận, là ký ức không bao giờ phai mờ, người đã dạy anh biết yêu thương, sẻ chia và luôn sống hết lòng vì con cái.

Với nam nhạc sĩ, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất.