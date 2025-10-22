2 loại rau trường thọ được người Nhật yêu thích nên thường xuyên có trong bữa ăn

Người Nhật nổi tiếng với thói quen ăn uống khoa học, cân bằng và ít chất béo. Họ rất chú trọng đến kiểm soát cân nặng và sức khỏe tổng thể. Ở nhiều công ty Nhật, nhân viên có thể bị nhắc nhở hoặc yêu cầu giảm cân nếu vượt chuẩn. Trên đường phố Nhật, rất hiếm khi thấy người béo phì, minh chứng rõ ràng cho lối sống kỷ luật và thói quen ăn uống hợp lý đã ăn sâu vào văn hóa.

Từ “ăn cho no” đến “ăn cho ngon”, và ngày nay là “ăn cho khỏe”, người Nhật đã nâng ẩm thực lên tầm nghệ thuật của dinh dưỡng và trường thọ. Trong đó, có hai loại rau được xem là “rau trường thọ”, góp phần quan trọng trong chế độ ăn hằng ngày của họ.

1. Rong biển Hijiki

Đây là một loại tảo biển có sản lượng lớn, chứa cực kỳ nhiều iod, phospho, sắt, protein, cùng với các vitamin nhóm B (B1, B2) và 18 loại axit amin, canxi, selen… Chính vì vậy, người Nhật gọi nó là “rau trường thọ”.

Hijiki thường được trộn với cơm, cơm nắm hoặc salad. Ăn thường xuyên giúp bổ máu, xương chắc khoẻ, đẹp da và tăng cường sức đề kháng.

Cách chế biến món salad Hijiki đơn giản:

- Ngâm rong biển trong nước sạch khoảng 1 tiếng cho nở, sau đó rửa lại thật kỹ.

- Luộc nhanh trong nước sôi 2 phút, rồi cho ngay vào nước lạnh để giữ độ giòn.

- Chuẩn bị gia vị gồm cắt nhỏ ớt đỏ, băm tỏi, thái hành lá.

- Cho rong biển vào tô, thêm muối, nước tương, giấm, tỏi băm, bột ngọt, hành lá và chút dầu mè, trộn đều là xong.

Món này có vị chua nhẹ, mặn thanh và thoang thoảng mùi biển, ăn cùng cơm nóng hay cơm nắm đều rất ngon.

2. Rau lang

Lá khoai lang là một loại rau được ưa chuộng tại Nhật Bản, không chỉ là món ăn ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, trong 14 nhóm dưỡng chất thiết yếu, lá khoai lang đứng đầu ở 13 loại, bao gồm protein, chất xơ, canxi, sắt, beta-caroten, vitamin C, B1, B2 và nhiều vitamin khác. Sử dụng rau lang thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa táo bón, cải thiện thị lực, làm đẹp da và chống lão hóa hiệu quả.

Cách làm món rau lang xào tỏi kiểu Nhật:

- Chuẩn bị một bó lá khoai lang non, rửa sạch rồi ngâm nước muối loãng 10 phút.

- Băm nhỏ 4–5 tép tỏi, thêm vài lát ớt tươi nếu thích vị cay.

- Pha nước sốt gồm muối, chút đường, bột năng, ít nước tương và nước lọc.

- Đun sôi nước với chút muối và dầu ăn, cho rau vào luộc khoảng 30 giây, rồi vớt ra để ráo.

- Phi thơm tỏi và ớt trong chảo dầu, cho rau lang vào xào nhanh tay, đổ phần nước sốt vào, đảo đều đến khi thấm vị. Rưới thêm dầu mè trước khi tắt bếp để dậy mùi thơm.

Món rau lang xào tỏi vừa xanh mướt, vừa giòn ngọt, ăn cùng cơm trắng hay cháo nóng đều cực kỳ “bắt vị”.