Không cần nhiều nguyên liệu, canh cá nấu cách này ăn ngon không muốn dừng

Miếng cá mệt ngọt, chuối xanh nấu dẻo bùi, chan cùng nước canh nóng hổi, chua dịu tạo nên hương vị hấp dẫn, dễ chịu lan tỏa trong vòm miệng.

Mùi lá lốt, tía tô, hành lá, nghệ tươi quyện với vị ngọt thanh của cá, chua dịu của mẻ hoặc khế, chuối xanh ninh mềm bùi ngậy vô cùng hấp dẫn.

1. Nguyên liệu:

- Cá, chuối xanh, lá lốt, tía tô, hành, ớt, xíu nghệ hoặc bột nghệ, khế hoặc mẻ.

2. Cách nấu:

- Cá chiên sơ để khi nấu không bị tanh.

- Chuối xanh lột vỏ cho vào nước muối rửa sạch. Đun sôi cùng vài thía dấm cho chuối không bị thâm.

- Phi thơm hành cho chuối, 1 quả ớt vào xào, nêm nếm vừa vị,

- Thêm khế chua vào xào, thêm chút nghệ để tạo màu đẹp và giúp canh cá không bị tanh.

- Đun nồi nước sôi rồi thả chuối vào, thả cá om cho mềm tầm 15-20 phút ở mức nhiệt trung bình. Bí quyết để canh các không bị tanh là khi nấu không đậy kín vung nồi. 

- Nêm một chút nước mẻ tạo vị chua đặc trưng.

- Canh cá chín nêm lại gia vị và thêm rau thơm, hành lá vào rồi tắt bếp. 

Canh cá nấu chuối xanh có hương vị dân dã, ăn cùng cơm không hề bị tanh,&nbsp;siêu ngon!

20/10/2025 13:50 PM (GMT+7)
