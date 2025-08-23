Món gà vạn người mê, làm mồi nhậu siêu "cuốn"

Gà rang muối giòn bên ngoài, mềm ngọt bên trong.

Nguyên liệu:

- Nửa con gà

- 1 gói bột rang muối

- 1 quả trứng gà

- 100g bột năng (hoặc bột chiên giòn)

- Lá chanh thái sợi

- 1 củ hành tím, tỏi

- Gia vị: nước mắm, hạt tiêu, dầu ăn.

Cách làm:

Gà rửa sạch với gừng và muối để khử mùi hôi, chặt miếng vừa ăn.

Ướp gà với chút nước mắm, hạt tiêu, hành, tỏi băm trong 20 phút cho ngấm gia vị. Sua đó lăn gà qua trứng gà, áo một lớp bột năng/ bột chiên giòn.

Bắc chảo dầu, chiên lá chanh và sả cho vàng, rồi vớt ra để ráo. Lọc lại dầu, và dùng dầu đó chiên gà cho thơm.

Chiên gà vàng giòn.

Vớt gà ra, để ráo dầu.

Thêm lá chanh thái sợi, đảo thêm 1–2 phút cho dậy mùi thơm.

Làm nóng chảo, cho gà đã chiên và bột rang muối vào, đảo nhanh tay cho bột bám đều. Gắp ra đĩa, rắc thêm ít muối rang và sả chiên giòn là hoàn thành.

Bí quyết:

- Nếu muốn gà giòn lâu, bạn có thể chiên 2 lần: chiên sơ sau đó vớt ra để ráo nguội rồi chiên lại lần 2 trên lửa to.

- Bột rang muối bán sẵn thường đã nêm đủ, nên bạn không cần nêm thêm muối nữa để tránh mặn.