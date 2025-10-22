Đồi cỏ hồng Mộc Châu mơ màng tựa giấc mộng cổ tích

Không phải màu trắng tinh khôi của hoa mận hay hoa cải, thời gian này, Mộc Châu “gây thương nhớ” bằng sắc hồng phớt mộng mơ của cỏ dại. Tận dụng khoảng đất đồi trống của gia đình, một chủ vườn ở bản Lùn (phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã kiến tạo nên một đồi cỏ hồng rộng hơn 3.000 m2. Đây là một trong những đồi cỏ hồng đầu tiên ở Mộc Châu, và theo chủ vườn, đang bước vào thời điểm “đẹp như cổ tích”.

Nhiều du khách ví nơi đây không khác gì "Jeju của miền Bắc". Chỉ cần đến đây, mặc lên mình chiếc váy trắng tinh khôi là đủ để bạn trở thành một "nàng thơ". Ảnh: Phan Thị Thu Thủy (trên), Dat Quach (dưới).

Theo chia sẻ từ chủ vườn, giống cỏ được mang về từ Đà Lạt, vốn là loài cỏ dại, thân và lá đều mảnh. Nhưng khi được gieo trồng và chăm sóc kỹ lưỡng, chúng vươn mình đều tăm tắp, bung nở đồng loạt sau 3 tháng. Dưới ánh nắng, cả không gian bừng lên sắc hồng phớt, ngọn cỏ cao quá đầu gối, tạo thành từng lớp sóng cỏ nhấp nhô theo gió.

Cỏ hồng từ Đà Lạt được mang về trồng tại bản Lùn. Ảnh: Hà Phương.

Đây cũng chính là một “studio” ngoài trời dành cho những bạn trẻ yêu nhiếp ảnh có dịp trình diễn kỹ năng. Giữa biển cỏ hồng thơ mộng ấy, hình ảnh những thiếu nữ trong tà váy trắng tinh khôi bước đi trên con đường mòn nhỏ, hay thả hồn mình giữa không gian bao la, thật sự chạm đến cảm xúc của người xem. Khung cảnh ấy vừa bình yên, vừa lãng mạn, khiến người ta liên tưởng đến những thước phim ngôn tình Hàn Quốc tuyệt đẹp.

Khi tiết trời se lạnh, đồi cỏ hồng ở bản Lùn (phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) lại bừng sắc, trải dài khắp cả triền đồi. Ảnh: Dat Quach.

Không chỉ là một điểm check-in “đang hot”, đồi cỏ hồng bản Lùn còn là nơi để người ta “trốn” khỏi bộn bề. Bạn Nguyễn Hà Phương, một người dân sống tại phường Mộc Châu, chia sẻ rằng nhờ có đồi cỏ mà mình “có thể tận hưởng khung cảnh và có nhiều thời gian thư giãn đến vậy”. Nhiều bạn trẻ tìm đến đây, chọn một góc nhỏ bình yên, để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên.

Không gian cực "chill" cùng cỏ hồng khiến nhiều bạn trẻ thích thú. Ảnh: Hà Phương.

Theo chủ vườn, mùa cỏ hồng sẽ kéo dài đến khoảng cuối tháng 12, nhưng thời điểm đẹp nhất chính là giữa tháng 11. Đây là thông tin “vàng” cho những du khách miền Bắc đang lên kế hoạch cho chuyến đi của mình.

Để “săn” được những bức ảnh ưng ý nhất, thời điểm lý tưởng trong ngày là buổi sáng, từ 8h đến 10h. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ cũng chọn khám phá đồi cỏ từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau để bắt trọn cả khoảnh khắc hoàng hôn lẫn bình minh huyền ảo.

Lạc bước trong "khu vườn cổ tích" rợp sắc cỏ hồng. Ảnh: Nam Leu Long (trái), Phan Thị Thu Thủy (phải).

Với giá vé tham quan chỉ 30.000 đồng, du khách còn có thể tự do mang theo bàn ghế, lều bạt để tổ chức cắm trại, picnic ngay trên đồi.

Đồi cỏ nằm tại khu vực xã Mường Sang (cũ), cách trung tâm Mộc Châu khoảng 17 km. Đường đi thuận tiện, cho phép du khách dễ dàng kết hợp tham quan các địa điểm nổi tiếng gần đó như thác Dải Yếm, vườn thú và các nông trại.