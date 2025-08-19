Gà luộc ăn mãi không hết, trộn gỏi theo cách này giòn ngon xuất sắc

Nguyên liệu:

- Gà ta: 1/2 con

- Rau má: 200g (nhặt kỹ, rửa sạch, ngâm nước muối loãng)

- Hành tây

- Lạc rang giã nhỏ

- Gia vị: nước mắm, đường, giấm, nước cốt chanh, tương ớt, tỏi, ớt.

Cách làm:

Gà rửa sạch cùng muối trắng rồi để ráo. Cho nước vào nồi thêm chút muối, vài lát gừng, hành củ đập dập. Đun sôi nước và thả thịt gà vào. Luộc trong 15 phút rồi trở mặt và ủ 5 phút.

Vớt gà ra, đợi nguội rồi xé miếng vừa ăn.

Hành tây thái mỏng, ngâm với nước muối loãng 15 phút. Sau đó vớt ra, rửa sạch dưới nước rồi ngâm cùng nước đá lạnh. Đây chính là cách giúp hành tây đỡ cay, hăng và tăng độ giòn.

Pha nước trộn gỏi: 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh đường, 1 thìa nước cốt chanh, 1 thìa tương ớt. Khuấy đều cho tan đường rồi cho tỏi ớt băm nhỏ vào.

Trộn gà cùng chút đường, hạt tiêu và bột canh cho ngấm gia vị. Sau đó thêm hành tây, rau má và nước trộn gỏi vào đảo đều. Sau khi bày ra đĩa thì rắc thêm lạc rang giã dập là có thể thưởng thức.