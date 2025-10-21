Mát trời làm món gà nướng da giòn, thịt mềm ngọt ngon hết nước chấm

Nguyên liệu:

- 1 con gà ta

- 1/2 thìa canh bột tỏi

- 1/2 thìa canh bột sả

- 1/2 thìa canh bột ngũ vị hương

- 1 thìa canh hạt nêm

- 1/4 thìa canh tiêu

- 2 thìa canh dầu hào

- 1 thìa canh xì dầu

- 2 thìa canh nước màu

- 2 thìa canh dầu ăn

Cách làm:

- Gà mổ xong rửa sạch, để ráo nước.

- Trộn đều nước sốt để ướp gà.

- Xoa đều nước sốt lên da gà để ngấm đều các gia vị.

- Bọc màng bọc thực phẩm rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh để qua đêm hoặc ướp ít nhất 3 tiếng trước khi nướng.

- Làm nóng nồi chiên không dầu, cho gà vào khay, phết sốt lên, nướng 160℃ trong 40 phút. Sau 30 phút đàu tiên thì lật mặt gà rồi nướng thêm 10 phút. Tuỳ nhiệt độ nồi và kích thước gà để điều chỉnh thời gian nướng cho phù hợp.

Da gà giòn ngon, đậm vị.

Thịt gà chín mềm mọng, ngọt thơm, không bị khô dai.