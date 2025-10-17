Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Gà làm món này chén sạch cả con vẫn thấy thèm

Sự kiện: Món ngon từ gà Món ngon mỗi ngày
Gà luộc hay rang gừng mãi cũng chán. Thử làm gà rang muối có vị giòn ngon, đậm đà, hấp dẫn ai cũng mê.

Nguyên liệu:

- Nửa con gà 

- 1 gói bột rang muối

- 1 quả trứng gà

- 100g bột năng (hoặc bột chiên giòn)

- Lá chanh thái sợi

- 1 củ hành tím, tỏi

- Gia vị: nước mắm, tiêu, dầu ăn.

Cách làm:

1. Sơ chế gà

Gà rửa sạch với gừng + muối để khử mùi hôi.

Chặt miếng vừa ăn rồi đem ướp&nbsp;với chút nước mắm, hạt tiêu, hành tím băm, tỏi băm trong 20 phút cho ngấm gia vị.

2. Làm lớp áo bột

- Đập trứng, đánh tan.

- Lăn gà qua trứng rồi áo đều bằng 1 lớp mỏng bột năng/bột chiên giòn.

3. Chiên gà

Bắc chảo dầu, chiên lá chanh và sả cho vàng, rồi vớt ra để ráo. Lọc lại dầu, dùng dầu đó chiên gà cho thơm.

Chiên đến khi gà vàng giòn thì vớt ra, để ráo dầu.

4. Rang muối

- Làm nóng chảo, cho gà đã chiên + bột rang muối sẵn vào, đảo nhanh tay cho bột bám đều.

- Thêm lá chanh thái sợi, đảo thêm 1–2 phút cho dậy mùi thơm.

5. Trang trí

Gắp ra đĩa, rắc thêm ít muối rang sẵn lên trên cho đậm đà.

Bí quyết: Nếu muốn gà giòn lâu, nên chiên sơ gà lần 1, sau đó vớt ra để ráo nguội rồi chiên lại lần 2 ở mức lửa to.

17/10/2025 17:50 PM (GMT+7)
