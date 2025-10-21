Loại củ giá siêu rẻ đang vào mùa, đem nấu xôi dẻo ngon xuất sắc

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Món ngon cho bữa sáng Các món ăn dân dã
Tự làm bát xôi sắn ăn kèm tóp mỡ rim mắm đường và hành phi trong tiết trời mát mẻ của mùa thu sẽ thật tuyệt vời.

Nguyên liệu:

- Sắn: 1 củ to

- Gạo nếp: 1 kg

- Hành khô, hành tươi

- Mỡ gáy lợn làm tóp mỡ

- Nước mắm, đường, muối, dầu ăn, nước cốt dừa.

Cách làm:

- Sắn lột vỏ, cắt nhỏ, ngâm nước muối cho sạch nhựa và luộc trong 6-7 phút cho chín sơ.

- Hành khô bóc vỏ, làm hành phi.

- Mỡ lợn thái hạt lựu, chiên lấy tóp mỡ. Lấy tóp mỡ rim cùng 1 thìa nước mắm, 1 thìa đường vài phút cho keo lại. Khi làm xong, dùng tay tách nhẹ các hạt tóp mỡ sẽ rời ra.

- Gạo nếp ngâm với nước lạnh khoảng 1 giờ.

- Đun sôi nồi nước, cho gạo vào chần khoảng 30 giây.

- Trút hết gạo ra rá và xả lại nước lạnh 1 lượt. 

- Trộn sắn cùng gạo, dầu ăn, 1 thìa nước cốt dừa và muối. Lượng cốt dừa và dầu ăn chỉ cần đủ bao quanh hạt xôi để không không bị khô và giữ xôi mềm lâu. 

- Dùng khăn xô lót dưới đáy chõ xôi. Trút phần gạo và sắn vào rồi buộc túm phần miệng khăn lại.

- Hấp khoảng 15 phút thì mở miệng khăn, đảo đều 1 lượt rồi lại buộc lại miệng khăn và hấp tiếng hoảng 20 phút nữa.

- Thái nhỏ hành lá, phi 30 giây cùng nước mỡ lợn cho hành bớt hăng. Khi xôi xín thì trộn đều phần mỡ hành với xôi.

Khi ăn, rưới mỡ hành, tóp mỡ rim mắm và&nbsp;hành khô lên ăn kèm xôi rất ngon.

Theo Nguyễn Thị Thu Hồng

20/10/2025 23:50 PM (GMT+7)
