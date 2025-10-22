Thêm một món cơm gà vạn người mê lại cực kỳ dễ làm

Nguyên liệu:

- Thịt gà đùi hoặc má đùi

- Nguyên liệu pha nước sốt teriyaki: 15g bột bắp, 7.5gr gừng băm, 5g tỏi băm, 45ml rượu Mirin, 120ml nước tương, 15ml mật ong, 60gr đường nâu, 2 thìa cà phê dầu mè.

- Gừng, tỏi, hành tây, chanh, vừng trắng, dầu ăn.

Cách làm:

Gà chọn phần đùi hoặc má đùi, rửa sạch với muối chanh, lọc rút xương rồi ướp cùng chút muối, tỏi, gừng, hành tây thái nhỏ và thêm và miếng chanh thái lát. Ướp gà 4-8 tiếng cho ngấm gia vị.

Xóc qua miếng gà bằng một lớp bột chiên giòn mỏng rồi đem rán. Rán vàng đều 2 mặt cùng hành tây. Cách làm náy giúp gà có lớp da giòn bên ngoài, thịt bên trong mềm không bị khô.

Cho chút dầu ăn vào khi chảo còn nóng, phi thơm tỏi gừng rồi trút các nguyên liệu làm sốt teriyaki đã chuẩn bị cùng 2 thìa canh nước lọc vào đun sôi trên lửa nhỏ. Đun đến khi sốt rút bớt nước thành hỗn hợp hơi đặc thì cho gà rán vào nồi sốt om khoảng 2-3 phút. Liên tục đảo đều để phần sốt ngấm bao quanh thịt gà.

Sau đó rắc một lớp vừng mỏng lên trên miếng gà rồi thái mỏng vừa ăn.

Cơm gà teriyaki làm theo cách này đậm vị, thịt mềm mọng ăn siêu ngon!