Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Món cơm gà hầm ngon "bá cháy", ăn cả con chưa đã thèm

Sự kiện: Món ngon từ gà Món ngon mỗi ngày
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Món cơm gà nấu theo cách này ai cũng thích mê, đặc biệt là trẻ nhỏ. Phần thịt mềm mọng, cực dễ ăn, chấm với nước sốt bao "cuốn".

Món cơm gà hầm ngon "bá cháy", ăn cả con chưa đã thèm - 1

Nguyên liệu:

Phần gà hầm :

- 500gr đùi gà 

- 4 tép tỏi

- 4 lát gừng

- 2 tép sả

- 2 lá chanh

- 1 muỗng canh dầu hào

- 5 muỗng canh nước mắm

- 3 muỗng canh nước tương

- 3 muỗng cà phê đường

- 1 mường cà phê hạt tiêu

- 2 muỗng cà phê hạt nêm

Nước chấm:

- 5 tép tỏi

- Ớt đỏ

- Ớt xiêm xanh

- 1/2 trái chanh

- 2 lá chanh

- 3 muỗng canh nước mắm

- 1,5 muỗng canh đường

- 1 muỗng canh nước lọc

Cách làm:

- Gà rửa sạch, khứa ngang rồi ướp với các nguyên liệu đã chuẩn bị.

Món cơm gà hầm ngon "bá cháy", ăn cả con chưa đã thèm - 2

- Nấu cơm dầu tỏi phi: Phi thơm dầu, tỏi rồi vào phần gạo, nêm thêm 2 muỗng canh nước tương và nước vào nấu chín.

- Gà có thể hầm bằng nồi áp suất hoặc nồi chiên hơi nước.

Món cơm gà hầm ngon "bá cháy", ăn cả con chưa đã thèm - 3

- Giã hoặc xay nhuyễn các nguyên liệu làm sốt chấm. Đây chính là "linh hồn" của món cơm gà.

Cơm vị đậm đà, ăn cùng thịt gà mềm ngọt, đẫm vị vô cùng hấp dẫn.

Cơm vị đậm đà, ăn cùng thịt gà mềm ngọt, đẫm vị vô cùng hấp dẫn.

Thịt gà chấm đẫm nước sốt siêu ngon.

Thịt gà chấm đẫm nước sốt siêu ngon.

Món ngon đặc biệt từ thịt gà, ai ăn rồi cũng muốn học làm cho bằng được
Món ngon đặc biệt từ thịt gà, ai ăn rồi cũng muốn học làm cho bằng được

Bánh mì thịt gà roti không chỉ ngon, nó còn là hương vị tuổi thơ của nhiều người thế hệ 8x, 9x.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Dung Đỗ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2025 23:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon từ gà Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN