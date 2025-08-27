Món cơm gà hầm ngon "bá cháy", ăn cả con chưa đã thèm

Nguyên liệu:

Phần gà hầm :

- 500gr đùi gà

- 4 tép tỏi

- 4 lát gừng

- 2 tép sả

- 2 lá chanh

- 1 muỗng canh dầu hào

- 5 muỗng canh nước mắm

- 3 muỗng canh nước tương

- 3 muỗng cà phê đường

- 1 mường cà phê hạt tiêu

- 2 muỗng cà phê hạt nêm

Nước chấm:

- 5 tép tỏi

- Ớt đỏ

- Ớt xiêm xanh

- 1/2 trái chanh

- 2 lá chanh

- 3 muỗng canh nước mắm

- 1,5 muỗng canh đường

- 1 muỗng canh nước lọc

Cách làm:

- Gà rửa sạch, khứa ngang rồi ướp với các nguyên liệu đã chuẩn bị.

- Nấu cơm dầu tỏi phi: Phi thơm dầu, tỏi rồi vào phần gạo, nêm thêm 2 muỗng canh nước tương và nước vào nấu chín.

- Gà có thể hầm bằng nồi áp suất hoặc nồi chiên hơi nước.

- Giã hoặc xay nhuyễn các nguyên liệu làm sốt chấm. Đây chính là "linh hồn" của món cơm gà.

Cơm vị đậm đà, ăn cùng thịt gà mềm ngọt, đẫm vị vô cùng hấp dẫn.

Thịt gà chấm đẫm nước sốt siêu ngon.