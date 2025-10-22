Làng Văn hóa Dân tộc Mông thôn Pả Vi, xã Mèo Vạc nằm cách trung tâm phường Hà Giang khoảng 160 km. Ngôi làng ẩn mình trong thung lũng, được bao bọc bởi núi rừng. Quanh làng là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những dãy núi đá tai mèo và thung lũng, gần đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế.

Tháng 9/2025, điểm du lịch cộng đồng này được Cục Du lịch Quốc gia bình chọn là tốt nhất Việt Nam 2025.

Đón khách từ năm 2019, với tổng diện tích hơn 46.000 m2, làng gồm 3 khu vực chính (A-B-C), là nơi sinh sống của gần 30 hộ dân tộc làm du lịch cộng đồng. Làng có khu sân chơi hình lục giác, được dùng làm nơi biểu diễn văn hóa, văn nghệ truyền thống nhằm bảo tồn, quảng bá văn hóa dân tộc Mông.

Các ngôi nhà trong làng được xây dựng theo kiến trúc nhà đặc trưng của người H'mông gồm khung gỗ, mái âm dương hai tầng, hàng rào đá, vách đất. Điểm nhấn làm nên sức hấp dẫn của Pả Vi là kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch.

Các căn nhà nằm liền kề nhau, cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống, phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm. "Nhìn như cảnh đẹp trong một bộ phim cổ trang tôi từng thấy trên TV, nhưng không phải ở đâu xa xôi mà ngay ở Việt Nam", Như Quỳnh, một du khách từ TP HCM, đến Pả Vi đầu năm 2025, cho biết.

Khu vực sân chung của làng được bố trí các tiểu cảnh, cũng là nơi để du khách nghỉ ngơi, chụp ảnh.

Nơi đây là điểm đến dành cho du khách yêu thích tìm hiểu văn hóa các dân tộc. Nhiều hoạt động dân gian được tổ chức thường xuyên dịp cuối tuần hoặc lễ Tết. Đặc biệt, lễ hội Gầu Tào (5-15 tháng Giêng) là lễ hội quan trọng của đồng bào Mông vùng Tây Bắc, mang ý nghĩa cầu phúc, cầu mệnh và ăn mừng mùa màng bội thu.

Du khách có thể đến làng tham quan trong ngày hoặc nghỉ qua đêm. Các homestay giữ nguyên nền nhà trình tường, nhưng nội thất hiện đại. Khách có nhiều lựa chọn, từ phòng cộng đồng giá bình dân hoặc phòng riêng tiện nghi, đa dạng dịch vụ.

Hơn 20 homestay phục vụ lưu trú với nhiều phong cách khác nhau như Mèo Vạc Valley, Meo Vac Clay House, Xúa Vừa, A Sấn, A Sên, PanTau Home, Mong Lodge... Các phòng ở có giá dao động từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/đêm.

Cùng với Pả Vi, giải thưởng "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất 2025" của Giải thưởng Du lịch quốc gia 2025 còn được trao cho Sin Suối Hồ (Lai Châu), làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), làng Thái Hải (Thái Nguyên) và làng gốm Thanh Hà (Đà Nẵng).