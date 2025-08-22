Cách làm cánh gà mềm ngọt, thấm vị ai ăn cũng mê

Gà làm theo cách này rất ngon.

Nguyên liệu:

8 miếng cánh gà, 1 quả ớt chuông đỏ, lượng tỏi vừa đủ, hành lá, 1 thìa rượu nấu ăn, 1 thìa xì dầu, lượng dầu hào vừa đủ, ít muối.

Các bước thực hiện:

Chuẩn bị 8 miếng cánh gà, chặt đôi phần giữa, như vậy cánh gà sẽ dễ ngấm gia vị hơn. Cho cánh gà vào nồi nước lạnh, đun đến khi nước sôi thì tắt bếp, chần sơ để loại bỏ tiết thừa và tạp chất.

Vớt ra rửa sạch rồi để ráo nước.

Đun nóng chảo dầu, cho cánh gà vào chiên 2 mặt.

Chiên cánh gà đến khi bề mặt vàng nâu. Làm theo cách này, không cho gừng cũng không có mùi tanh. Sau khi chiên xong, cho lượng dầu hào vừa đủ, 1 thìa rượu nấu ăn, 1 thìa xì dầu, ít muối, đậy nắp lại om vài phút.

Cuối cùng mở nắp, cho ớt thái nhỏ, hành cắt khúc và tỏi băm vào, bật lửa to để sệt nước sốt. Khi nước sốt sánh lại đến độ vừa ý thì có thể tắt bếp, bày ra đĩa.

Món ăn ngọt thơm, vị tỏi nồng nàn, chỉ cần ngửi thôi cũng thấy rất đưa cơm.

Mẹo nhỏ:

Khi làm món này nên cho nhiều tỏi một chút, nhiều tỏi thì khi xào mới thơm. Tỏi sau khi xào sẽ không còn vị hăng cay nữa. Dầu hào và xì dầu vốn đã có vị mặn nhất định, lượng muối cần tùy khẩu vị để gia giảm cho phù hợp, lưu ý đừng cho quá nhiều kẻo món ăn bị mặn.